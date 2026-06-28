Петър Москов: Конституционна бариера пред популизма ще спре затъването на България в дългове

Промяна в конституцията, която гласи, че дългът, който се взема през бюджетната година не може да надвишава половин процент от това, което държавата е изработила през изминалата година. Това иска да внесе, като предложение в парламента коалицията "Синя България", обясни нейният представител Петър Москов в ефира на Нова ТВ.

Предложението ще бъде обсъдено в пленарна зала благодарение на подкрепата на партия ГЕРБ, която прие то да бъде внесено от нейно име, тъй като "Синя България: не са парламентарно представени.

"Десетина държави в Европа имат подобни правила, включително Швеция, Полша, Австрия, Швейцария, Испания и т.н. В тези страни нивата на икономика са различни от държавите, в които подобни мерки няма", заяви Москов.

По думите му, ако такава реформа вече съществуваше през 2020 - 2021 г., когато нивото на дълга на страната започваше да расте, сега българските граждани щяха да са били задлъжнели с 5 хил. евро всеки, но в момента, при липсата на подобна бюджетна котва, българинът дължи еквивалента на 12 хил. евро.

"Голямата цел на "Синя България" е връщане на отговорността. Гледайте на предложението ни като бариера пред популизма и политическата безотговорност, защото сега съществува възможност даден политик през заеми, които той лично няма да плаща, да раздава пари на хората, които след това да гласуват за него. Сметката обаче я плаща следващото мнозинство, следващия парламент, следващия премиер, следващото поколение", обясни Москов.