Никола Минчев: ЕК вижда риск в дефицит до 4,1%, а Донев говори за 5,6%

Европейската комисия вижда риск от това дефицита да бъде до 4,1%. Това е доста по-малко от тези 5,6%, които анонсира Гълъб Донев. Ако в този бюджет имаше сериозни мерки разходите и приходите да се доближат, не изглежда добре положението. Това заяви евродепутата Никола Минчев по БНТ.

"Изглежда, че Румен Радев е свикнал да прави изказвания, с които да успокоява проруския си електорат, а в Брюксел да бъде много по-мек. Би ми било интересно да видя истинската му позиция за евентуално вето на санкции срещу Русия", каза още Минчев.

"Никой от нас не се е дистанцирал от Андрей Гюров, той е изключително кадърен, но няма още какво да бъде анонсирано", каза Минчев на въпрос дали Гюров наистина ще бъде кандидата за президент на ПП-ДБ.

"Андрей Гюров ще е кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Но ние трябва да се мобилизираме с общи усилия да го подкрепим и да изпратим на балотаж тази двойка. Не съм наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вицепрезидент, това си е решение на Гюров. Но знам, че се събира инициативен комитет." Това каза лидерът на ДСБ Атанас Атанасов пред БНТ миналата седмица на въпрос биха ли подкрепили двойката Андрей Гюров и Георги Кандев на президентските избори.

И открехна вратата, че инициативният комитет, който се "комплектова", цели да се обхване цялата демократична и проевропейска общност.

"Това е общо дело, затова смятам, че не е моя работа да споделям информация. Не съм говорил с Кандев, не го познавам. Но за сметка на това добре познавам Андрей Гюров. И смятам, че този човек има всички качества да бъде президент", каза още той.

На няколко пъти акцентира, че не знае дали Гюров ще избере Кандев за кандидат за вицепрезидент, но кандидат-президентът ще получи подкрепа от ДСБ.