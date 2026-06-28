Нови медицински амбулатории има в две села край Горна Оряховица

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Нови амбулатории за извънболнична помощ изградиха в горнооряховските села Писарево и Янтра. Кабинетите за първични прегледи са реализирани по два проекта на общината, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост.

Амбулаториите са изградени по всички съвременни изисквания. Разположени са върху общински терени на централни места в Янтра и Писарево. Те разполагат с кабинет за прегледи, манипулационна, чакалня и санитарни помещения, осигурена е достъпна среда за хора с увреждания, климатизация, сигнално-охранителна система, информира кметът Николай Рашков.

По проект на Министерството на здравеопазването амбулаториите са оборудвани със съвременна медицинска апаратура.

Разполагат с уникалната система Higo за телемедицина, дистанционни прегледи и консултации със специалисти. Имат преносим електрокардиограф, пулсоксиметър, диагностични прибори като апарат за измерване на артериално налягане, безконтактен термометър, глюкомер. Сред оборудването са медицинска количка, болнично легло, стойки за инфузии, автоклав за стерилизация и носилка за транспортиране на пациенти.

"Следващата седмица предстоят разговори с общопрактикуващите лекари, които обслужват жители на двете села. Целта ни е профилактични прегледи и медицински консултации да започнат да се извършват на място.

Амбулаториите ще могат да се използват безвъзмездно не само от джипитата, но и от медицински сестри, акушерки, фелдшери, лекарски асистенти и рехабилитатори, които могат да развиват самостоятелна практика.

Това е инвестиция, която ще остане за местните жители", посочва в пост във фейсбук кметът.

Николай Рашков припомня, че миналата есен е възстановена здравната служба в село Стрелец. Ремонтирана е амбулаторията в Горски долен Тръмбеш.

Местната власт поставя като приоритет подобряването на достъпа до медицинска помощ и качествено здравеопазване, включително модернизиране на общинската болница с привличане на частен инвеститор. Болницата бе включена в списъка с обекти за приватизация тази година. По този повод започна подписка в различни населени места за организиране на местен референдум за съдбата на лечебното заведение.