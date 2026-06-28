20-годишен без книжка се преобърна в крайпътно дере в Разградско, в болница е

20-годишен мъж без книжка катастрофира в лознишкото село Студенец. На ляв завой той е навлязъл в лентата за насрещно движение, блъснал се в еластична предпазна ограда и се преобърнал в крайпътно дере.

Шофьорът е получил черепно-мозъчна травма, както и фрактури на гръдната кост и прешлени. Затова е транспортиран в Отделението по анестезиология и интензивно лечение на разградската болница. От него са взети кръвни проби за изследване за наличие на алкохол и наркотични вещества.

При друга катастрофа, станала в Исперих, е пострадал 43-годишен моторист. По информация на полицията лек автомобил БМВ Х3, управляван от 56-годишен мъж от исперихското село Белинци, на кръстовище отнел предимството на мотоциклет „Сузуки Интрудер", пише БТА. Мотористът загубил контрол и паднал на пътното платно. Той е откаран в болницата в Исперих с фрактура на десния крак.