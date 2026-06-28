Корнелия Нинова: Управляващите имат сбъркани приоритети - дават 4 млрд. евро за отбрана , а за култура - 10 млн.

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Във философията на бюджетиране на управляващите от "Прогресивна България" се вижда същият подход и продължаване на политиките на ГЕРБ.

Това заяви в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви Корнелия Нинова, бивш лидер на БСП и настоящ на "Непокорна България". И даде пример с увеличението на капиталовите разходи, които не се харчат, ползват се за буфери и там е заложен най-големият корупционен риск.

Втората й критика за бюджета, внесен от "Прогресивна България", е свързан с увеличаването на издръжката на държавната администрация, както и продължаващото влизане в дългова спирала.

Според Нинова в бюджета няма нито една мярка за стабилизиране на българската икономика. БНБ влоши прогнозата за икономиката ни, намали ръста й от 3 на 2,8. Увеличи прогнозата за инфлацията и влоши ръста на потреблението, припомни Корнелия Нинова.

При тези сигнали трябваше да има мощен икономически план как да излезем от тази ситуация, смята тя.

По думите й управляващите показвали грешен модел на приоритети - най-много пари били предвидени за отбрана - близо 4 млрд. евро национално финансиране. За култура, образование и наука - 10,5 милиона евро.

Тези хора имат сбъркани приоритети, категорична е Нинова. Според нея "Прогресивна България" не изпълняват обещанията си, а с мнозинството, което имат, можели да обърнат за една нощ наследството на бившите управляващи.

Тя критикува и идеята минималната заплата да бъде определяна по сектори, защото от нея зависят много други плащания. Това ще бъде пълен хаос, категорична е тя.