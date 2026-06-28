Отвориха ключов път, извеждащ трафика от промишлената зона на Лясковец

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Пътят Лясковец – Долна Оряховица е отворен за движение. Това съобщи в личната си страница във Фейсбук кметът на Лясковец Васил Христов. По отсечката са въведени ограничения, включително максимално допустима скорост до 50 км/ч.

„Тъй като обектът е строеж от трета категория, предстои провеждането на Държавна приемателна комисия. След успешното ѝ приключване и издаването на Разрешение за ползване от ДНСК обектът ще бъде официално въведен в експлоатация", пише още Христов.

Той призовава шофьорите да спазват въведените ограничения, максимално допустимата скорост от 50 км/ч и поставената пътна сигнализация.

„Нека бъдем внимателни и отговорни на пътя, защото безопасността на всички участници в движението зависи от всеки един от нас", апелира Васил Христов.

Участъкът от Лясковец до пътен възел "Честово" бе напълно затворен за основен ремонт от 16 март тази година. Беше извършена пълна реконструкция - подмяна на пътната основа, разширяване на пътните платна, полагане на два нови пласта асфалт, канавки, пътни знаци и маркировка. Целият трафик и тежките камиони бяха пренасочени през Горна Оряховица.