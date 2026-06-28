Михаела Доцова ще участва в Парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще ръководи българската парламентарна делегация, която ще участва на 29 юни в Парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул, Турция. Домакин на форума е председателят на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш.

В състава са ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Иван Лалов и заместник-ръководителят на делегацията Даниел Митов. В срещата ще участват председатели на парламенти и ръководители на парламентарни делегации от всички 32 държави членки на НАТО, както и ръководството на Парламентарната асамблея на Алианса. Форумът се провежда непосредствено преди Срещата на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО, която ще се състои на 7 и 8 юли в Анкара.

Основен акцент в дискусиите ще бъдат ключовите въпроси от дневния ред на евроатлантическата отбрана и сигурност през 2026 г. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще направи изказване пред участниците във форума.

Предвидено е приветствия към парламентаристите от страните членки на НАТО да отправят президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, председателят на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш и председателят на Парламентарната асамблея на НАТО Маркос Перестрело.