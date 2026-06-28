ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ливанският президент се надява Тръмп да помогне и ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23126099 www.24chasa.bg

Михаела Доцова ще участва в Парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул

3100
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Михаела Доцова

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще ръководи българската парламентарна делегация, която ще участва на 29 юни в Парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул, Турция. Домакин на форума е председателят на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш.

В състава са ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Иван Лалов и заместник-ръководителят на делегацията Даниел Митов. В срещата ще участват председатели на парламенти и ръководители на парламентарни делегации от всички 32 държави членки на НАТО, както и ръководството на Парламентарната асамблея на Алианса. Форумът се провежда непосредствено преди Срещата на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО, която ще се състои на 7 и 8 юли в Анкара.

Основен акцент в дискусиите ще бъдат ключовите въпроси от дневния ред на евроатлантическата отбрана и сигурност през 2026 г. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще направи изказване пред участниците във форума.

Предвидено е приветствия към парламентаристите от страните членки на НАТО да отправят президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, председателят на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш и председателят на Парламентарната асамблея на НАТО Маркос Перестрело.

Михаела Доцова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)