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Дете беше транспортирано с медицински хеликоптер от връх Ботев след изтощение

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Детето е транспортирано в добро състояние с въздушната линейка от връх Ботев до София. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

14-годишно дете е било спасено с медицински хеликоптер, след като е получило изтощение на връх Ботев в събота, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС).

По първоначални данни причината за инцидента е вероятна хипогликемия или колапс. На детето е оказана спешна медицинска помощ на място.

Следобед пострадалото е транспортирано с въздушната линейка от района на заслона (спалнята) на връх Ботев до лечебно заведение в София. Към момента на транспортирането детето е било в добро състояние, уточниха от Планинската спасителна служба.

Детето е транспортирано в добро състояние с въздушната линейка от връх Ботев до София.

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