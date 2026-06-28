Сбогуваме се с Мишо от "Славия" и баща му, загинали при катастрофата на "Тракия" (Снимки)

В 10 сутринта в София започна поклонението пред 9-годишния Мишо от детската школа на ФК "Славия" и баща му Иван, които загинаха при катастрофата на автомагистрала „Тракия" на 24 юни.

По желание на семейството му, погребението на Боби - другото дете, загинало при катастрофата, ще се проведе в тесен семеен кръг.

"Всеки, който желае да отдаде последна почит и да изпрати малкия Мишо и Иван в последния им път, е добре дошъл. По желание на семейството, погребението на Боби ще се проведе в тесен семеен кръг. Поклон пред паметта на Боби, Мишо и Иван. Завинаги част от голямото семейство на "Славия", написаха от футболния клуб в публикацията.

На поклонението дойде целият представителен отбор на "Славия", както и президентът на клуба Венцислав Стефанов.

В сряда стана тежка катастрофа в района на с. Зимница на автомагистрала „Тракия". Камион, пътувал в посока София, минава през мантинелите и се удря в насрещно движещ се автомобил в посока Бургас.

На място загинаха две деца от детската школа на "Славия" - 9-годишните Мишо и Боби, както и бащата на едното от тях. Треньорът Иван Терзийски, пострадал при инцидента бе изписан от болница, а приятелката му остава с опасност за живота.

Масови проверки на мантинелите, асфалта, знаците и всичко, свързано с пътищата, поиска вътрешният министър Иван Демерджиев ден след катастрофата.

"Трябва да се направи много сериозен дебат дали мантинелите по магистралите трябва да се заменят с бетонни джърсита. Защото при катастрофа с тирове пазят много по-добре, но ако автомобил се блъсне, ще има много по-сериозен ефект за шофьора. А и нашите магистрали така са проектирани, че няма място за тях. За бъдещите магистрали ще направим анализ", коментира регионалният министър Иван Шишков.

"Направих всичко възможно да удържа камиона и да помогна", каза шофьорът на тира Енчо Динев в четвъртък, когато прокуратурата в Ямбол поиска от съда да го остави за постоянно в ареста. Според него причината за инцидента е спукана гума, което от прокуратурата отричат. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е натиснал спирачката, показват данните от разследването. Назначена е тройна автотехническа експертиза, която трябва да покаже състоянието на тира и колата, както и на мантинелите, които не са удържали камиона да влезе в насрещното движение.

Енчо Динев има 20 глоби за нарушения на пътя, като всички са платени.

В четвъртък вечерта пред стадион "Александър Шаламанов" в столичния кв. "Овча купел" се събраха фенове на бдение. "Левски" и ЦСКА ще изиграят по едно полувреме срещу "белите" в благотворителен мач на 22 юли. Парите ще отидат за лечение на пострадалите и помощ на семействата на загиналите деца.