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Дете и баща му пострадаха при падане от люлка на панаира в Антоново

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Лунапарк. Снимката е илюстративна СНИМКА: Pixabay

Дете на 9 години и 42-годишният му баща са пострадали при падане от атракционна люлка по време на традиционния панаир в Антоново късно снощи. За инцидента потвърдиха за БТА кметът на общината Хайредин Мехмедов и от Областната дирекция на МВР в Търговище.

По първоначална информация двамата, които гостували на свои близки за панаирните дни, са паднали от около два метра височина, след като по време на движение на съоръжението се е скъсала метална тръба, към която е била закрепена двуместната седалка. При инцидента няма други пострадали.

Служители на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" в Антоново са оказали съдействие на екипите на Спешна помощ при транспортирането на пострадалите, съобщи директорът на службата Михаил Михайлов. След инцидента атракционът е преустановил работа.

Бащата и детето са настанени за лечение в Многопрофилната болница в Търговище. Мъжът е с фрактура на ребра и е приет в Хирургичното отделение, а детето е настанено в Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение. По първоначални данни няма опасност за живота им.

По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

Лунапарк. Снимката е илюстративна СНИМКА: Pixabay

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