Бойко Борисов: ГЕРБ в момента гради алтернативно правителство

В сегашното правителство има хора, които са били министри и премиери, а те излизат все едно сега са се родили, добави Борисов

Абсолютно съм спокоен за бъдещето на ГЕРБ, защото съвсем нови и нови хора идват в партията. И ние сме имали по 100 депутата, знаем какво е. ГЕРБ в момента гради алтернативно правителство, за да имат избор хората. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Кюстендил.

"В сегашното правителство има хора, които са били министри и премиери, а те излизат все едно сега са се родили. Ние проявяваме толерантност, но мина вече месец и половина. Сега те дават с 2 млрд. повече на същите фирми, които наричат олигарси", заяви Борисов.

"Когато ние внасяхме консервативни бюджети, ние никога не срещнахме подкрепа от президентската институция. Фразите бяха: "По-високи пенсии"; "По-високи заплати"; "Повече"! ГЕРБ е бил три пъти в ситуацията, в която е "Прогресивна България" в момента, след това в сглобката Асен Василев се изявяваше, след това имаше коалиция, в която ние бяхме принудени да правим компромиси, за да влезем в еврозоната. След това подадохме оставка през декември", разказа той.

"Всички искаха да изкарат, че влизането в еврозоната е повишило цените, умишлено всички извън ГЕРБ имаха интерес да се намираме в безвремие, когато влизаме в еврозоната", заяви още лидерът на ГЕРБ.

"Три пъти Шишков е бил министър, не три дни, а три пъти, а сега по 40 пъти държи пресконференции. Те продължават да се държат като президентска институция. Единствен там се справя господин Копринков. Подрежда им институциите", каза Борисов и добави, че ГЕРБ прави нещо подобно.

На 22 юни Софийският градски съд регистрира политическа партия "Прогресивна България". В Изпълнителния съвет на партията на Румен Радев влезе и шефът на кабинета му Николай Копринков.

"В момента ГЕРБ гради партия, за да може, когато дойде време ние да управляваме, нашите министри да не се оправдават", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Ние искаме да градим, да строим, да образоваме, но това може да се случи само когато има стабилна обстановка и гражданско общество", каза още той.

"Дори да сложиш бетон, 50-тонен тир ще прескочи. Затова Радев е прав. В Мездра това е манталитета. Аз бих ги посъветвал да минат да си видят знаците. Така, че минат да огледат с една комисия всички знаци. На магистралата 130-140 е максималната скорост за движене, но не по тези пътища". Така отговори на въпрос по Борисов темата за проверките след катастрофата на "Тракия", при която тир уби двама 9-годишни футболисти от "Славия" и бащата на единия.

"Септември ще коментираме президентските избори", каза още Борисов.

"Мислех, че като влезем в еврозоната и в Шенген ще извадим държавата от сивия списък", добави той.