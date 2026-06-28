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Кметът на Пловдив към шофьори и кондуктори от градския транспорт: Не искам да чувам оплаквания от пътниците! (Снимки)

Радко Паунов

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Костадин Димитров е категоричен, че общината ще санкционира за забавен курс, както и за сигнали за нередности. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

На висок тон градоначалникът обясни пред 250 служители какви са изискванията на местната власт към тях

Не искам повече нито да чувам, нито да виждам оплаквания от пловдивчани, които ползват градския транспорт.

Това отсече кметът Костадин Димитров на среща с 250 шофьори и кондуктори. Той се срещна с тях в неделния ден в хотел "Чиирите", собственост на превозвача Петко Ангелов.

Димитров им обясни на доста висок тон, че не желае да чува как хората се жалват от нередовен транспорт и от лошо отношение към тях.

Той е категоричен, че общината ще санкционира за забавен курс, както и за сигнали за нередности.

Кметът обясни, че държи час по–скоро да бъдат пуснати линии до новите квартали на Пловдив, за да могат живеещите там да се възползват от услугата. "Пловдив има най–високия икономически ръст в Европа по строителство. Изграждат се нови жилища и хората в тях трябва да имат достъп до градския транспорт", каза още градоначалникът.

Шофьорите пък поискаха от местната власт да окастри клоните, които са надвиснали над шосетата, тъй като увреждат климатиците на автобусите. Те отправиха този призив, след като кметът категорично настоя всички еркъндишъни в рейсовете да работят. Петко Ангелов отговори, че ако климатик в даден автобус се развали, рейсът се спира от движение до отстраняването на проблема.

Той допълни, че разписанията се изпълняват на 98 процента. И обясни, че чака всеки момент от Китай 20 електробуса, които могат да поемат някоя от новите линии.

Специално за срещата превозвачите Петко Ангелов и Татяна Златанова осигуриха присъствие на новите водачи от Узбекистан и Индия. Кметът се запозна с тях и обърна сериозно внимание да спазват правилата.

С него е и заместникът му Николай Душков.

Пред 250 служители на градския транспорт кметът Костадин Димитров обясни какви са изискванията.
Пред 250 служители на градския транспорт кметът Костадин Димитров обясни какви са изискванията. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Кметът Костадин Димитров се запозна с новите шофьори от Узбекистан и Индия.
Кметът Костадин Димитров се запозна с новите шофьори от Узбекистан и Индия. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Костадин Димитров е категоричен, че общината ще санкционира за забавен курс, както и за сигнали за нередности.
Пред 250 служители на градския транспорт кметът Костадин Димитров обясни какви са изискванията.
Кметът Костадин Димитров се запозна с новите шофьори от Узбекистан и Индия.

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