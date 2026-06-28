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Огнен ад в кравеферма край Асеновград, спасиха 100 животни (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Огненият ад в кравефермата на село Червен. Снимки Щелиан Гочев

Унищожени са открит навес със стоманена конструкция и ламаринен покрив с площ около 800 кв. м, както и близо 2000 бали люцерна с тегло около 300 кг всяка

Три екипа се бориха с огромен пожар, избухнал в стопанския двор на кравеферма, където се съхранява сухо сено. Пожарникарите буквално влязоха в огнената жарава, за да се борят с пламъците. Това стана в асеновградското село Червен, а действията по доугасяване на локалните огнища продължават и в този момент, съобщиха от Пожарната в Пловдив.

Огънят обхванал място за съхранение на сено и фураж. Унищожени са открит навес със стоманена конструкция и ламаринен покрив с площ около 800 кв. м, както и близо 2000 бали люцерна с тегло около 300 кг всяка.

Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени 100 крави и телета, самата кравеферма и прилежащи стопански постройки с обща площ около 500 кв. м, както и роботизирана система за хранене на животните, която е ключова за функционирането на стопанството.
В овладяването на пожара са участвали три противопожарни автомобила- два от РСПБЗН Асеновград и един от 01 РСПБЗН Пловдив.

Унищожени са открит навес със стоманена конструкция и ламаринен покрив с площ около 800 кв. м, както и близо 2000 бали люцерна.
Унищожени са открит навес със стоманена конструкция и ламаринен покрив с площ около 800 кв. м, както и близо 2000 бали люцерна.
Планина от горящо сено се възпламени.
Планина от горящо сено се възпламени.

Огненият ад в кравефермата на село Червен. Снимки Щелиан Гочев
Унищожени са открит навес със стоманена конструкция и ламаринен покрив с площ около 800 кв. м, както и близо 2000 бали люцерна.
Планина от горящо сено се възпламени.

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