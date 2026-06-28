18-годишен загина при катастрофа в Смядово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

18-годишен шофьор от Смядово е загинал при тежка катастрофа, станала малко преди 00:30 часа вчера в града. При инцидента е пострадал и 17-годишен пътник, който е настанен в болница с опасност за живота, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

По първоначални данни 18-годишният неправоспособен водач управлявал лек автомобил „Дайхатсу Териус" с шуменска регистрация. Движейки се с несъобразена скорост по ул. „Качица", при излизане от десен завой той загубил контрол над автомобила, който се преобърнал в коритото на река Смядовска. Шофьорът е загинал на място.

Екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Шумен е съдействал за изваждането на тялото от автомобила.

17-годишният пътник, също от Смядово, е транспортиран в МБАЛ – Шумен. Медицинските прегледи са установили множество фрактури и десностранен пневмоторакс. Той е настанен за лечение, като лекарите се борят за живота му, уточнява БТА.

На местопроизшествието е извършен оглед и е образувано досъдебно производство.