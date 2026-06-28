Демерджиев: Зад двете дружества, които доставят мантинели, стои един бивш премиер

Проверяваме доставката на мантинели в България, защото, ако се поразровите, ще видите, че само две дружества доставят мантинели, а злите езици говорят, че и зад двете дружества стои една и съща фигура - на един бивш премиер. Това заяви пред БНР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата на магистрала "Тракия", при която тир уби двама 9-годишни футболисти от "Славия" и бащата на единия.

Демерджиев поиска проверки на мантинелите, асфалта, знаците и всичко, свързано с пътищата ден след катастрофата.

"Ще направим всичко необходимо да видим как се изграждат тези мантинели и колко струват например в Германия и как се изграждат и колко струват в България", уточни той.

"Не само това ще проверим. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани, и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Как да няма произшествия на еднолентов път, който няма габарит да се разминат два автомобила, понеже някой е решил, че за него по-важно е да усвои парите, отпуснати по една или друга поръчка", добави министърът.

"Сезирал съм и.ф. главен прокурор да се прегледат внимателно производствата по пътните ремонти. ... Защото тази отговорност не е само на МВР, тя е на всички отговорни държавни институции. Не може само МВР да се справи с този проблем", допълни той.

За предложения от правителството проектобюджет министър Демерджиев заяви, че е отражение на "безотговорните действия на някои от последните кабинети и най-вече на последния - на Желязков".

"Изхарчени са много повече пари, отколкото е било допустимо и възможно - посочи още той. - Този кабинет се е погрижил чрез различните министерства, агенции и дружества да сключи толкова договори за обществени поръчки под условие, а условието е да бъде осигурено финансиране, така че корупционните практики по източването на бюджета да продължат и след неговото съществуване. ... Спираме тези договори и това е причината за целия този шум, който вдигат създалите ги."

Заедно с това той добави, че лаборатории, които да изследват кръвните проби за наркотични вещества, ще има през август.

Той уточни, че по негово разпореждане сроковете са били съкратени, а до този момент няма лаборатории, защото "някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, въпреки че в МВР има проектант".

"Прекратих тези поръчки и се направи ремонт. Разликата е десетки пъти по-ниска цена на това, което се прави. Събрани са данни за всякакви такива поръчки в МВР и предприемаме действия в същата посока - прекратяване на всички, които можем да прекратим, или заместване с други практики, които водят до десетки пъти по-евтини плащания по тях. Само в МВР поръчките са стотици и не може да се очаква, че можем да обхванем всички за около два месеца".

"За нас е пределно ясно, че хората, които са поемали ангажименти и са усвоявали тези средства на Олег Невзоров, ще бъдат изправени и ще отговарят пред закона. Стигнахме до част от тях, но продължаваме работата до най-високото ниво, до което може и трябва да се стигне. Най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората, отговорни за действията на Деньо Денев - председател на ДАНС тогава. Има достатъчно доказателства за повдигане на редица обвинения, събират се и още", каза Демерджиев за случая с незаконното строителство в местността "Баба Алино".

"Амбицията ни е работата да продължи, докато всички, съпричастни към тази дейност, бъдат с повдигнати обвинения", категоричен беше той.

Вчера стана ясно, че обезопасителните съоръжения във фаталния 290-и километър на магистрала "Тракия", където стана катастрофата, са отговорност на фирма „Юпитер 5".

Това съобщи bTV, позовавайки се на документи, публикувани на сайта на АПИ. От 2022 година до 2025 дружеството получава общо 21 602 081 евро за "доставка и монтаж на мантинели".

Пред медията собственикът Николай Иванов заяви, че съоръженията отговарят на стандартите, но за времето, когато са полагани - между 2011 и 2024 година.

„Тази система е тествана на два удара. Единият с автомобил, тежащ 900 кг. По-големият тест е с 1500 кг. От това нагоре - не", обясни Иванов.

Съвременните леки коли тежат над 1500 кг, а повечето са близо 2000 кг. Един празен камион пък е с тегло около 18 тона.

През 2024 година е приета нова наредба за мантинелите, но фирмата твърди, че така и не й е поръчана смяна.

„Възлаганията идват по две направления. Едното е след ПТП или след планов и превантивен ремонт", каза Иванов. Така съоръженията, които трябва да предпазват, остават еднолентови и с по-ниска възможност да понесат удар.

До 2024 година нормативната уредба за мантинелите е позволявала разстоянието на колчетата, на които мантинелата се държи, да бъде до два метра. След това се променя и от тогава става възможна поставяне на двулентова мантинела, а колчетата - на по-гъсто разстояние.

Според пътни и строителни експерти в продължение на години действа монопол на фирмите-производители на метални мантинели и техни лобита не позволяват дебата за бетонните блокчета.

"Трябва да се направи много сериозен дебат дали мантинелите по магистралите трябва да се заменят с бетонни джърсита. Защото при катастрофа с тирове пазят много по-добре, но ако автомобил се блъсне, ще има много по-сериозен ефект за шофьора. А и нашите магистрали така са проектирани, че няма място за тях. За бъдещите магистрали ще направим анализ", коментира регионалният министър Иван Шишков.