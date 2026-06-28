Намаляват образованите специалисти в област Добрич

Решаващо значение за развитието на област Добрич има демографският и социалният контекст, се казва в анализ на Стопанска камара – Добрич за периода 2019 – 2023 г.

Демографската структура е регресивна – делът на населението над 65 години е по-висок от средния за страната, а присъствието на младите възрастови групи е ограничено, особено при лицата на възраст 20–29 години. Към края на 2024 г. населението е малко над 145 хил. души. Естественият прираст е отрицателен през целия наблюдаван период, като варира между –1.5 и –2.8 хил. души годишно. Механичният прираст е нестабилен и не успява да компенсира намаляването на населението.

Особено показателна е възрастовата структура на миграционните потоци – сред заселилите се преобладават лица над 40 години, докато сред изселилите се по-отчетливо присъстват млади хора, насочващи се, както към по-големи центрове в рамките на областта (45%), така и към съседната област Варна.

Успоредно с това се наблюдават и неблагоприятни промени в образователната структура на населението – делът на висшистите намалява от 22.3% до 18.7% за периода 2020–2023 г. при средно около 30% за страната, а делът на лицата с основно и по-ниско образование нараства до 28.4%, което е значително над средното национално ниво.

Това очертава проблем не само на демографско свиване, но и на промяна във възрастовия и образователния профил на населението, с пряко отражение върху трудовия ресурс и перспективите за дългосрочно развитие на областта.

Област Добрич е административна област в Североизточна България с осем общини, заемаща по-голямата част от Южна Добруджа. Географското ѝ положение има стратегическо значение и я превръща в естествена връзка между вътрешността на страната, Румъния и черноморското крайбрежие. Земеделските земи заемат преобладаващ дял от територията ѝ значително над средния за страната.

Това предопределя ясно изразения регионален профил на областта, в който водеща роля имат аграрният сектор и свързаните с него дейности, допълвани от крайморски туризъм, преработваща промишленост, търговия и услуги. Същевременно тази структура придава устойчивост на местната икономика, но я прави чувствителна към демографските процеси и ограниченията в работната сила