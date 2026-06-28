Мъж е в болница след катастрофа в Божурище (Видео)

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Мъж е откаран в болница след катастрофа в района на Божурище, съобщава БНР.

От МВР уточняват, че са се ударили два автомобила. Изясняват се причините за инцидента, но най-вероятно става дума за отнето предимство.