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Мъж е в болница след катастрофа в Божурище (Видео)

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Мъж е в болница след катастрофа в Божурище КАДЪР: Фейсбук/TaupeOwl8555

Мъж е откаран в болница след катастрофа в района на Божурище, съобщава БНР

От МВР уточняват, че са се ударили два автомобила. Изясняват се причините за инцидента, но най-вероятно става дума за отнето предимство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Мъж е в болница след катастрофа в Божурище КАДЪР: Фейсбук/TaupeOwl8555

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