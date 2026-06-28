За ден 33 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

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Общо 14 675 моторни превозни средства и 17 527 водачи и пътници са проверени при специализираната полицейска операция за контрол по Закона за движението по пътищата, проведена през изминалото денонощие, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В хода на акцията служителите на реда са съставили 3806 фиша и 4236 акта за установени административни нарушения.

Основен акцент на операцията е бил предотвратяването на управлението на автомобили от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, както и от неправоспособни шофьори.

По данни на МВР общо 33-ма водачи са били хванати да шофират след употреба на алкохол. От тях 15 са били с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а при 18 са отчетени над 1,2 промила. Един водач е отказал проверка с техническо средство.

Полицаите са установили и шестима шофьори, управлявали под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, а други двама са отказали да бъдат тествани.