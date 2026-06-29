10 отговора за втората пенсия

От 1 септември ще можем да избираме как да бъдат инвестирани парите ни за пенсия. "24 часа" подготви поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да им разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

Какво е втора пенсия и трябва ли да плащам осигуровки за такава?

Втора пенсия се нарича тази, която отпускат частните универсални пенсионни фондове. Всеки българин, роден след края на 1959 година, задължително се осигурява в такъв фонд, като вноската е 5% от осигурителния му доход. Останалите близо 15% от месечните осигуровки влизат в НОИ за изплащане на текущите пенсии. Т.нар. първи стълб е разходопокривен, докато вторият е спестовен. 5-те процента в него се трупат в персонална поименна партида на всеки работещ, която се увеличава с постигнатата от пенсионните дружества доходност. Спестявания са гарантирани и се наследяват. И към момента е позволено, ако човек не иска да спестява във втори стълб, да прехвърли осигуровките си в НОИ. Но така се лишава от спестявания на свое име.

Как да разбера в кой фонд съм осигурен за втора пенсия?

Според правилата в Кодекса за социално осигуряване всеки осигуряващ се за т.нар. втора пенсия има право на личен избор. Тоест вие трябва лично да сте сключили договора си с универсален пенсионен фонд, който управлява партидата ви. При по-младите често разпределението става служебно, тъй като не са направили своя избор при получаването на първата си заплата.

Най-лесно можете да научите къде сте осигурени чрез справка с Националната агенция за приходите (НАП). За целта си извадете персонален идентификационен код (ПИК) от всеки един офис на НАП. С този код можете да направите проверката през сайта на НАП. Услугата е достъпна и с електронен подпис. Ако искате, можете да поискате справка и на националния телефон на НАП 0700 18700. Оттам ще ви кажат в кое дружество е партидата ви, но за да разберете колко пари има събрани в нея, трябва да се свържете със самото дружество - тъй като информацията е конфиденциална.

Мога ли да загубя парите си за втора пенсия?

Най-краткият отговор е НЕ. Според КСО фондовете са длъжни да имат заделени активи, с които гарантират, че към момента, в който конкретен човек се пенсионира, неговите осигурителни вноски присъстват в пълен размер в партидата му. Това означава, че дори теоретично инвестициите на тези вноски през годините да не са донесли печалба, вноските за пенсия са там и са налични да бъдат изплатени. На практика няма как инвестицията на вноските в продължение на 40 години да не донесе печалба и оттам - умножаване на парите ви. За 25-годишната история на пенсионните фондове в България резултатите показват, че тяхната доходност значително надхвърля натрупаната за периода инфлация. Тоест всеки от осигурените реално е увеличил спестяванията си. За разлика от парите в банкова сметка например.

Какъв е смисълът да се осигурявам за втора пенсия, като може да не я доживея?

Отново се връщаме на основната разлика между пенсията от НОИ и тази от универсалните пенсионни фондове. В частния фонд парите са лично ваши, представете си ги като банков депозит. И точно по същия начин 100% се наследяват от деца, съпруг/а или други наследници, ако осигуреният почине, преди да е започнала фазата на изплащане на пенсия. Докато при държавната пенсия няма наследяване, с вашите осигуровки към ДОО вие не спестявате, а плащате пенсиите на сегашните пенсионери и разчитате, че вашите деца ще внасят достатъчно, за да плащат вашата. Към юни т.г. данните показват, че пенсионните дружества са изплатили през годините над 550 милиона лева, или над 286 милиона евро на наследници, за инвалидност и еднократно.

Какво представляват мултифондовете, които влизат от 1 януари 2027 г.?

Това е промяна в работата на универсалните пенсионни фондове, която ще доведе до по-висока доходност на спестяванията за втора пенсия. В момента всички се осигуряват в един фонд и по еднакви правила - и младите, и старите. Резултатът е, че фондовете постигат еднаква доходност, независимо от възрастта на осигурения. След промяната хората до 50-годишна възраст ще се осигуряват в динамичен подфонд, където заради начина на инвестиране доходността ще е по-голяма и съответно парите ще се умножават по-бързо. За хората между 50 и 62 години осигуряването ще е в балансиран подфонд, който ще носи доходност, подобна на досегашната, но и ще е по-малко податлив на колебанията в пазарите. Три години преди пенсия всички задължително ще се осигуряват в консервативен подфонд, в който спестяванията се управляват суперконсервативно, за да се запази натрупаната назад в годините доходност.

При мултифондовете ще мога ли да избирам как да се управляват спестяванията ми?

Да. С въвеждането на мултифондовете за първи път на всички работещи се дава възможност сами да решават как да бъдат управлявани спестяванията им. Предвиденото в закона инвестиране според възрастта в трите подфонда е най-доброто решение и затова не е притеснително да се доверите на този подход. За целта няма да е необходимо да подавате никакви заявления - пенсионното ви дружество ще ви разпредели служебно според вашата възраст. Ако обаче имате друго виждане, може да го заявите пред дружеството и то е длъжно да се съобрази с решението ви. Вие може да избирате един от трите подфонда - младите могат да избират подфонд за по-зряла възраст, както и по-големите могат да избират подфонд за по-ранна възраст. Единствената промяна, която е забранена, е три години преди пенсия да сте в подфонд, различен от консервативния. Това се прави, за да не се влияе натрупаната в годините назад доходност от евентуални негативни движения на борсите, които са временни, но преди навършване на пенсионна възраст няма време да се чака изглаждане на данните.

Как ще се гарантира, че вноските ми от осигуровки носят доходност и се увеличават и при новите правила?

За да се гарантира, че хората не губят от осигуряването си, универсалните пенсионни фондове са задължени към момента на пенсиониране да осигурят в партидите им сума, която е равна на внесените от тях осигуровки. А за да увеличават спестяванията на осигурените, в момента фондовете са задължени да постигат и минимална доходност. Тя се определя от Комисията за финансов надзор на тримесечна база и се изчислява спрямо средната постигната доходност от всички дружества. Този механизъм обаче не стимулира конкуренцията между тях. Затова, в интерес на осигурените лица, от началото на следващата година с въвеждането на мултифондовете определяната от КФН минимална доходност се отменя. А вместо това доходността на пенсионните фондове ще трябва да се съобразява с пазарен бенчмарк, който ще е различен за трите вида подфондове - динамичен, балансиран и консервативен. Постепенно с 50% ще бъдат намалени и таксите, които дружествата удържат и парите ще остават по партидите на хората. Така пенсионните дружества ще бъдат стимулирани да постигат по-висока доходност на осигурените лица, от което ще зависи и размерът на техните приходи. Колкото повече пари успеят да осигурят по партидите на клиентите си, толкова по-добър ще е и техният финансов резултат.

Ще бъде ли пенсията ми от универсалния фонд в нормален размер и пожизнена?

Размерът на пенсията, отпускана от универсален фонд, зависи от размера на спестяванията в партидата ви и те се определят от два фактора. Първият е размерът на спестяванията от осигурителни вноски - той ще е по-голям, ако сте се осигурявали на реални, не на по-ниски доходи. Вторият фактор е постигната доходност по партидата ви, която зависи от начина на управление. С мултифондовете се очаква по-висока доходност, съответно и по-високи втори пенсии - според разчети на КФН, при пълен период на осигуряване от 40 години, пенсията от универсалния фонд ще замести над 21% от последната работна заплата. За илюстрация, ако се пенсионирате със сегашната средна заплата от 1407 евро, размерът на втората ви пенсия ще е поне 295 евро на месец. И това е постигнато с вноска от само 5% от осигурителния доход. За сравнение, осигурителната вноска за фонд "Пенсии" в държавното обществено осигуряване е 14,8%, а трансферите от държавния бюджет покриват малко над 50% от разходите за пенсии там - "дупката" се запълва от държавния бюджет.

Как ще се защити стойността на личните партиди при инфлация или световни икономически сътресения?

Мултифондовете ще помогнат на пенсионните дружества да спечелят за клиентите си по-висока доходност върху персоналните им партиди, с което да надскачат чувствително инфлацията. Спестяванията за пенсия са т.нар. дълги пари - периодът на натрупване обичайно е 40-45 години, поради което краткосрочните пазарни колебания нямат траен ефект върху крайния резултат. Именно затова и при мултифондовете три години преди пенсия парите на осигурените могат да са единствено в консервативен подфонд - за да не се влияят от евентуални икономически сътресения.

Как ще се гарантира предвидимост на доходите в старостта?

Предвидимостта на доходите в старостта не се оставя на случайността, а се изгражда чрез няколко защитни механизма. Около три години преди пенсиониране средствата на осигуреното лице се прехвърлят в консервативен подфонд, за да бъдат предпазени от резки пазарни колебания точно в най-чувствителния момент – преди отпускането на пенсията. След това, при достигане на пенсионна възраст се определя началният размер на пожизнената пенсия. От 1 януари 2027 г. този размер вече ще бъде гарантиран – веднъж отпусната, пенсията няма да може да пада под първоначално определената сума, дори при неблагоприятни движения на финансовите пазари. Отговорността за това ще бъде на пенсионните дружества, които ще са длъжни да осигуряват необходимите средства за изплащането .

Самият размер на пенсията ще се изчислява по ясни и предварително известни правила – според натрупаните средства по индивидуалната партида (брутните вноски плюс постигнатата доходност), приложимите резерви и статистическите данни за продължителността на живота. Така човек ще знае не само как се формира неговата пенсия, но и каква е минималната защитена сума, под която тя не може да падне.

В същото време системата не само пази, но и дава възможност за ръст. Отпуснатите пенсии ще се актуализират всяка година, като най-малко 50% от реализираната доходност на фонда за изплащане ще се разпределя към пенсионерите чрез актуализацията.

Така допълнителното пенсионно осигуряване ще съчетава две ключови цели – сигурност чрез гарантиран размер на определения първи размер на допълнителната пенсия и по-високи пенсии всяка година от постигната доходност.