Въздушна линейка транспортира до "Пирогов" 76-годишен смолянчанин след падане в дома му

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Медицински хеликоптер транспортира по спешност 76-годишен мъж от Смолян до УМБАЛСМ „Пирогов" в София. Мъжът е получил тежки травми при падане в дома си.

Пациентът е бил приет в критично състояние в Спешното отделение на МБАЛ – Смолян, след като изпаднал в безсъзнание. При прегледите лекарите са установили тежка травма на гръбначния стълб със засягане на гръбначния мозък, тежка черепно-мозъчна травма с комоцио, сериозна гръдна травма и множество счупвания.

По преценка на д-р Кристиян Стефанов е задействана системата за въздушна спешна медицинска помощ. По думите му рискът за живота на пациента е бил изключително висок, но своевременната намеса на неврохирурзи давала шанс той да бъде спасен.

Мъжът е транспортиран с медицинския хеликоптер до „Пирогов", където е поет от специализиран екип.

По информация на полицията 76-годишният смолянчанин е получил тежките наранявания, след като паднал от височина около два-три метра в дома си.

От МБАЛ – Смолян подчертават, че бързото задействане на въздушната спешна помощ е позволило пациентът да бъде транспортиран в най-кратки срокове до лечебно заведение, където може да получи високоспециализирана медицинска помощ.