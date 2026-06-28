Две двойки се венчаха на фолклорния събор "Леденика". Приветства ги черешово топче

Две двойки се венчаха на Националния фолклорен събор „Леденика" във Врачанския балкан, като избраха традиционна северняшка сватба. Характерни моменти от нея са представени на сцената. Хората видяха ритуала за бръснене на младоженеца, забулване на булката, подготовка на сватбените пити и на сватбените венци, съобщи БТА.

Гражданският брак на двойките бе сключен в присъствието на кмета на община Враца, който им връчи брачните свидетелства. Да имате разбирателство, да си прощавате, да се обичате и да живеете в хармония, пожела кметът на младоженците.

Да ви напътства Бог, да ви благослови, да ви дарува здраве, сили, мъдрост, търпение и взаимна любов, с които да преодолявате всякакви трудности и с божията благодат да извървите пътя си, каза на младите семейства Врачанският митрополит Григорий.

Приветствие към присъстващите отправи и Дай Цинли – извънреден и пълномощен посланик на Китай в България, която беше гост на община Враца.

От Националнния съюз „Единение" гръмнаха черешово топче, звучаха чамове, а духова музика и много танци съпътстваха тържеството.

Една от двойките - Марина Петрова и Милен Николов, имат малка петмесечна дъщеря Николая, която беше с тях на сцената. Марина каза, че е много развълнувана, а Милен - че бил напрегнат, но ритуалът бил по-добър от това, което са очаквали.

По думите на булката носиите, с които са пременени, са северняшки и изработени по поръчка. Тя каза, че с Милен винаги са подкрепяли българското и традициите.

Другата двойка – Симона Иванова и Владислав Ботев, са заедно от 17 години и имат деветгодишен син Преслав. „Превъзбуден съм, много ми хареса всичко, винаги съм си го мечтал по този начин да се случи сватбата ни и се радвам, че предаваме към следващото поколение нашите традиции", каза младоженецът.

Булката добави, че носиите им са ушити във Видин и че имат северняшка шевица. Владислав Ботев и Преслав бяха в една и съща носия. Синът на младото семейство донесе два гълъба на сцената, които бяха пуснати да полетят като символ на любовта и отдадеността.