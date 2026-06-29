Без да мисли, Виктор чупи с още двама леда, за да спасят жена на Гребния канал, до днес не знае името й

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В подобни ситуации всяка секунда е решаваща, казва младият мъж от Пловдив

Това не е първото добро, което прави - като таксиметров шофьор често помага на хора в нужда

Преди дни "24 часа" отличи още 29 мъже, жени и деца с добри сърца в тазгодишната си кампания "Достойните българи". Над 950 са вече тези, които протягат ръка на болни и отчаяни, спасяват животи, движат честни каузи, заразяват околните с доброта и съпричастност.

Разбира се, емпатичните българи са много повече. Следващите редове са за една история, станала в мразовита сутрин, завършила с щастлив край, който можеше да е фатален, ако не са били няколко млади самоотвержени момчета.

23 януари 2026-а. Обикновената зимна сутрин на Гребната база в Пловдив се превръща в битка за човешки живот. Докато се подготвя за поредното си бягане, 23-годишният таксиметров шофьор Виктор Гроздарев чува силен трясък от счупен лед.

Само минути по-късно той е сред хората, които участват в спасяването на жена, паднала в ледените води на канала

Обичайно, ранните сутрешни часове на Гребната база са изпълнени с хора, които спортуват, разхождат се или просто се наслаждават на спокойствието край водата. През зимата обаче не е така - температурите са ниски, а по повърхността на канала се образува лед.

Около 10 ч сутринта Виктор се намирал на около 300 метра от моста и се готвел да започне тренировката си. Тъкмо преди да си сложи слушалките, чул необичаен шум.

"Исках да си пусна музика, когато чух силен удар. До мен имаше възрастна жена, която ми каза: "Момче, нещо стана".

Поглеждайки към моста, Виктор забелязал жена, която вече била във водата и отчаяно махала за помощ.

"В подобни ситуации всяка секунда е решаваща", казва Виктор.

Вместо да изпадне в паника, младият мъж реагирал мигновено. За части от секундата преценил ситуацията и се насочил към служителите на общинската охрана, които се намирали наблизо.

"Знаех, че сам няма да мога да помогна достатъчно бързо. Трябваше да намеря хора и оборудване", разказва Вики. Гребната база е мястото, където пловдивчани спортуват, разхождат се или просто се наслаждават на спокойствието край водата. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Единият от охранителите разговарял по телефона, а другият веднага попитал какво се случва. До тях имало спасителен пояс и въже. Без да губят време, Виктор взел пояса и заедно със служителите се отправили към мястото на инцидента.

Когато стигнали до моста, жената вече била прекарала няколко минути в ледената вода. Температурата била близка до нулата, а това означава, че човешкото тяло губи сили изключително бързо.

Жената лежала по гръб и реагирала все по-слабо. Ставало ясно, че всяко забавяне може да се окаже фатално

С помощта на въжета и пояса спасителите започнали да я насочват да се хване за тях. Постепенно успели да я приближат към брега. Операцията не била никак лесна, защото ледът около нея постоянно се чупел и затруднявал действията им.

"Дърпахме я с въжетата. Имаше още две момчета, които помогнаха да бъде извадена на сушата", разказва Виктор.

След няколко напрегнати минути жената най-накрая била извадена на брега. Тогава станало ясно колко тежко е състоянието - била силно премръзнала, посиняла от студа и изпаднала в шок.

Без колебание хората започнали да свалят якетата си и да я завиват,

за да запазят телесната температура до пристигането на Спешна помощ, която малко по-късно била на мястото заедно с пожарникари. След оказването на първа помощ жената била транспортирана до болница за допълнителни прегледи и лечение. Момчетата така и не разбират дори нейното име.

По-късно станало ясно, че вероятно се е подхлъзнала, докато се е навеждала над канала. На гърба си носела раница, която може допълнително да е нарушила равновесието й.

"Когато дойде пожарната, ме помолиха да оставя данните и телефона си", разказва Виктор. Въпреки че спасената жена не се свързала лично с него, няколко дни по-късно

съпругът й открил Виктор чрез социалните мрежи и му благодарил

До среща между тях обаче така и не се стигнало. Младият мъж не приема постъпката си като геройство, а като естествена реакция на всеки човек, който има възможност да помогне.

"Така съм научен - когато си в центъра на дадено събитие и можеш да помогнеш, трябва да го направиш - да помагаш при нужда и на хората, и на органите на реда", казва Виктор Гроздарев.

След инцидента директорът на пожарната в Пловдив Васил Димов публично му благодари за адекватната реакция: "Благодарение на него не се е наложило да влизат наши екипи в канала. Реагирал е много адекватно, за което му благодарим".

Това обаче далеч не е единственият случай, в който Виктор проявява съпричастност. Работата му като таксиметров шофьор ежедневно го среща с десетки различни съдби. Сред пътниците му има възрастни хора, студенти, работници и семейства, които понякога се оказват в трудни ситуации.

Разказва скромно, че веднъж е помогнал на младо момче, което късно вечер останало без пари за транспорт и нямало как да се прибере у дома. Вместо да го остави да се оправя само, го закарал безплатно. Нееднократно е помагал и на възрастни хора с придвижването им до автомобила и до домовете им.

Извън работата най-голямата страст на Виктор е риболовът

Свободното си време прекарва край язовирите с приятели. Интересното е, че след улова връщат рибите обратно във водата.

"Хоби ми е - ходим на най-различни язовири, ловим всякакви риби, но после ги пускаме обратно", споделя той.