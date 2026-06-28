ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заслужава ли Азия толкова много квоти за световнот...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23127992 www.24chasa.bg

Голям пожар гори край Околовръстното в Пловдив, дим се вдига над града

1040
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожар СНИМКА: Pixabay

Голям пожар избухна край Околовръстното шосе на Пловдив, на което се издигат кълба дим. 

Пламъците са обхванали няколко декара площ между кварталите „Коматево" и „Прослав" и се вижда от различни точки на града.  По информация на пожарната горят сухи треви и отпадъци.

Сигналът е подаден към 14:20 часа на телефон 112. Огънят е възникнал на терен, до който има редица от новостроящи се къщи и промишлени халета, съобщава  NOVA. Кълбата от тъмен дим се издигат високо в небето.

На мястото на инцидента са изпратени 4 противопожарни екипа. В овладяването на огнената стихия са се включили и доброволци.

От полицията увериха, че към момента няма пряка опасност за живота на хората, както и за близките постройки.

Пожар СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)