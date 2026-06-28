Голям пожар гори край Околовръстното в Пловдив, дим се вдига над града

Голям пожар избухна край Околовръстното шосе на Пловдив, на което се издигат кълба дим.
Пламъците са обхванали няколко декара площ между кварталите „Коматево" и „Прослав" и се вижда от различни точки на града. По информация на пожарната горят сухи треви и отпадъци.
Сигналът е подаден към 14:20 часа на телефон 112. Огънят е възникнал на терен, до който има редица от новостроящи се къщи и промишлени халета, съобщава NOVA. Кълбата от тъмен дим се издигат високо в небето.
На мястото на инцидента са изпратени 4 противопожарни екипа. В овладяването на огнената стихия са се включили и доброволци.
От полицията увериха, че към момента няма пряка опасност за живота на хората, както и за близките постройки.