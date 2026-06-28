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Над 1300 са починали заради горещините в Европа

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В момента 150 млн. души живеят в условия на изключителни горещини, стотици са починали, училища са затворени, електрическите мрежи са изключително натоварени.

Над 1300 души са починали вследствие на горещата вълна, която е обхванала Европа от 21 юни, съобщи днес Световната здравна организация, цитирана от Франс прес и БТА.

"Над 1300 допълнителни смъртни случаи са регистрирани от 21 юни във връзка с високите температури в Европа", заяви генералният директор на организацията Тедрос Гебрейесус в социалната мрежа Екс. "Към момента 150 млн. души живеят в условия на изключителни горещини, стотици са починали, училища са затворени, електрическите мрежи са изключително натоварени", добави той.

Днес в Чехия беше отбелязан втори температурен рекорд за два поредни дни, след като в Доксани, северно от Прага, бяха регистрирани рекордните 41,1 градуса, съобщи чешкият метеорологичен институт.

"Това е първият път, когато официално регистрираме температури над 41 градуса в нашата мрежа от метеостанции. Температурите все още се покачват, така че това не е вай-високата (температура)", се добавя в съобщението на института.

В момента 150 млн. души живеят в условия на изключителни горещини, стотици са починали, училища са затворени, електрическите мрежи са изключително натоварени.
Убийствените горещини не подминаха и френската столица Париж
В момента 150 млн. души живеят в условия на изключителни горещини, стотици са починали, училища са затворени, електрическите мрежи са изключително натоварени.
Убийствените горещини не подминаха и френската столица Париж
В момента 150 млн. души живеят в условия на изключителни горещини, стотици са починали, училища са затворени, електрическите мрежи са изключително натоварени.
Убийствените горещини не подминаха и френската столица Париж

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