Спасиха малко дефинче на плаж във Варна

Малко делфинче бе спасено на плажа, след като доплува до брега. Случаите на пострадали и мъртви делфини по родното черноморие се увеличават заради нарастващата им популация.

"Малко делфинче дойде до брега на плаж във Варна. Може би беше дезориентирано и се надяваме, че раничката, която има, ще оздравее и то ще живее дълго в нашето Черноморие - пишат от страницата naturevibe. - Подадохме сигнал към РИОСВ Варна. Оттам ни обясниха, че това поведение е типично при тези животни за слагане на край на живота си.

Използваме възможността да ви информираме, че ако сте свидетели на мъртво животни на брега, да им се обадите, за да дойдат и обследват животното, за да се знае причината."