ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23128145 www.24chasa.bg

Спасиха малко дефинче на плаж във Варна

3364
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Делфинчето е върнато обратно във водата. Кадър: Фейсбук

Малко делфинче бе спасено на плажа, след като доплува до брега. Случаите на пострадали и мъртви делфини по родното черноморие се увеличават заради нарастващата им популация.

"Малко делфинче дойде до брега на плаж във Варна. Може би беше дезориентирано и се надяваме, че раничката, която има, ще оздравее и то ще живее дълго в нашето Черноморие - пишат от страницата naturevibe. -  Подадохме сигнал към РИОСВ Варна. Оттам ни обясниха, че това поведение е типично при тези животни за слагане на край на живота си.

Използваме възможността да ви информираме, че ако сте свидетели на мъртво животни на брега, да им се обадите, за да дойдат и обследват животното, за да се знае причината."

Делфинчето е върнато обратно във водата. Кадър: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)