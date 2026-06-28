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Горски пожар близо до Коринт, властите готови да евакуират жителите

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Горски пожар. Снимка: 24 часа

Пожар избухна днес в гориста местност в района на Пефкали близо до Коринт, Южна Гърция. Властите отправиха предупреждение чрез спешния номер 112, в което инструктираха жителите на района да се евакуират и да се придвижат към селището Софико по магистралата Коринт-Епидавър. Това съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини", цитиран от БТА. Няма данни за пострадали или материални щети.

Според последна информация от властите пожарът вече утихва. Той се е разгорял малко преди 13 ч.  местно (и българско) време в район, намиращ се до разпръснати къщи. Пожарникари са определили пожара като мащабен.

На място са изпратени близо 20 пожарни коли, седем самолета и два хеликоптера, като усилията за овладяване на пожара продължават.

Горски пожар. Снимка: 24 часа

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