Гълъб Донев: Няма да платим нищо, ако не е проверено свършеното

Замразените доходи борели инфлацията, обясни министърът на финансите

Няма да платим нищо, ако не е проверено свършеното. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в ефира на "120 минути" по BTV. Думите му бяха в отговор на въпрос за заварени обществени поръчки, които бяха описани през седмицата от премиера Румен Радев.

Министърът разкри, че в момента бюджетът е притиснат от близо 9 млрд. евро за общински обекти, които са били започнати през изминалите две години без никакво финансово обезпечение, но държавата сега е длъжна да ги разплати, тъй като дейностите по тях са приключили.

Донев обаче беше категоричен, че всяко плащане ще мине през цедката на Агенцията за държавна финансова инспекция и строителния контрол. По думите му хазната няма да разплаща "ей така" проекти, при които има сериозни съмнения за корупция или нереално високи цени.

Като пример за фрапиращи разхищения той посочи спряна обществена поръчка за мантинели на стойност над 490 милиона евро. Оказва се, че едва 40% от сумата е била за реална доставка, докато изумителните 60% са били предвидени за административни услуги, маркетинг и правни консултации. Министърът потвърди, че в тази поръчка наднича сянката на бивш премиер" и тя няма да бъде реализирана, защото крие огромен корупционен риск.

"Това е бюджетът, който трябва да отвори вратата на нормалността в държавата", заяви Гълъб Донев. Той защити финансовата рамка на държавата за 2026 г., като подчерта, че тя най-после изважда на светло всичко, което е било крито през годините

"Най-кресливи в случая са тези, които докараха това число в дефицита", възропта Донев срещу критиците на проектобюджета.

Министърът обясни, че заложеният дефицит от 5,7% всъщност е резултат от тежки усилия, тъй като първоначалните разчети са сочели зашеметяващите 7,4% дефицит. Донев не спести критики към предходните правителства, като посочи, че техните решения са натоварили хазната с допълнителни 1,1 млрд. евро само за броени месеци.

По отношение на социалните осигуровки, министърът защити вдигането на максималния осигурителен доход, като подчерта, че това носи преки права за гражданите по формата на по-високи пенсии и обезщетения при болест. Увеличението от 130 евро на годишна база според него е минимално и справедливо. Що се отнася до поскъпването на винетките с 30%, той изчисли, че за обикновения гражданин това означава едва 1,20 евро на месец увеличение за годишния стикер.

"Според мен много по-добрият вариант е понижаване нивото на инфлацията, защото по този начин няма да се допусне обедняване на населението", каза Донев.

Той призна, че временното задържане на доходите е горчива мярка, но тя подтиска търсенето и реално бори инфлацията. Министърът обеща административна реформа, но след задълбочен анализ, който ще залегне в бюджета за 2027 г. Междувременно се подготвя строга регулация за заплатите в държавните предприятия и болници, където ще бъдат премахнати скандалните възнаграждения.

"Президентската заплата е абсолютният таван", посочи Донев.

По думите на министъра правителството остава отворено за разговори със социалните партньори, но няма да прави резки промени.

"Не става въпрос за отстъпки, а за диалог и намиране на по-добри решения там, където е възможно", подчерта той.

Според Донев основната цел остава постепенното намаляване на дефицита без шокови мерки.