Дете пострада тежко при челен удар край Луковит

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Пътник в автомобил е пострадал тежко при челен удар на първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит. По първоначална информация това е дете на 14 години, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал около 17 ч. В участъка Луковит – село Петревене челно са се сблъскали два леки автомобила. Пострадалото момче е пътувало на задната седалка в едната кола, откарано е в плевенска болница.

В момента се извършва оглед на мястото на произшествието, добавиха от полицията.

По информация на Агенция „Пътна инфраструктура" движението в района временно е ограничено в двете посоки. За леките моторни превозни средства е въведен обходен маршрут през село Тодоричене, а тежкотоварните автомобили изчакват на място. Дижението се регулира от пътната полиция.