Таксиджия пусна клип със заспало 21-годишно момиче в колата, близо милион гледат

Момиче на 21-години е заснето без нейно съгласие от таксиметров шофьор, когато е била в почерпено състояние. Таксиджията е публикувал клипа в социалните мрежи и вече е събрал близо 1 милион гледания. Момичето се е забавлявало с приятелки, след което е тръгнало да се прибира.

Младата жена е заспала на задната седалка на колата, вероятон заради изпития алкохол. Телефонът ѝ е изключен, a няма и пари в брой. След като се събужда, шофьорът ѝ дава зарядно и тя успява да плати курса. На следващата сутрин разбира, че видеото с нея вече е обиколило интернет.

"Хората започнаха да ми изпращат по хиляди съобщения. Непознати, познати. Питат: "Това ти ли си?". Изпаднах в някаква истерия и абсолютен шок. Изобщо не съм очаквала, че този човек може да си помисли да ме качи в социалните мрежи, след като съм платила", разказва потърпевшата пред NOVA.

"Отвратително се пoчувствах. Абсолютно унижена. Пред държавата, пред моите познати. Веднага се замислих дали това ще стигне до мои семейни приятели, до роднини, до близки. Просто ме е срам да изляза от вкъщи. Така беше в началото. Направо не исках да си излизам от стаята си", споделя тя.

Шофьорът е Петър Караиванов, който се изявява и като тиктокър. Има над 25 хиляди последователи и над 600 хиляди харесвания.

"Бяха три момичета, които поискаха да ги закарам. Бяха адекватни, когато се качиха", твърди той.

На въпрос има ли практика често да снима клиентите си в таксито той заяви: "Имам може би 200 клипа. Има хора, които сами искат да ги снимам. На други им казвам - снимам".

Според момичето камерата се появява едва, когато приятелките ѝ вече са слезли и остава сама в таксито. Тя твърди, че многократно е питала защо е снимана, а след като плаща, очаква записът да не бъде публикуван. "Много пъти го попитах. Той първоначално отрече, че снима. После каза че снима", обясни портърпевшата.

"Живеем във времето на шоуто. От Римската империя, Нерон го е казал: "Дай на хората хляб и зрелища и всичко е ОК", заяви Петър Караиванов. Той твърди, че момичето не му е казало да не качва клипа в социалните мрежи.

"Не смятам че това е унизително. Ако ви покажа какво се случва в "Студентски град" - няма такива гледки. Качих клипа, защото така съм решил. Моралните норми са записани в десетте Божи заповеди. Тогава не е имало таксита. Не ме вкарвайте в някакви хипотези. Тази случка тя ще я запомни и ще знае да не прави друг път такива неща", посочва таксиметровият шофьор.

Във вторник сутрин след публикуването на видеото момичето се опитва да се свърже с Караиванов с молба да бъде изтрито. "Писах му с молба да изтрие клипа. А той ми написа, че е вайръл и TikTok му плаща за това и че до вечерта ще има 300 000 гледания", разказва потърпевшата.

Шофьорът на такси отрече да му се плаща за клиповете. "Все пак трябваше да ѝ кажа нещо, за да спре да ме тормози и да ми досажда. Не го правя за пари. Не смятам да трия клипа при положение, че имаше 250 000 хиляди гледания и не знам си колко десетки стотин споделяния. Като го изтрия какво?", заяви Караиванов.

И допълва: "Ако искате да ви дам моето мнение, ще ви кажа от какво е заспала - от много алкохол и дрога".

След три дни мълчание момичето решава да сподели на родителите си за случая. За да докаже, че не е дрогирана, пред своите родители тя си прави тест за наркотици, който е отрицателен.

"Той е знаел, че ще направи сензация. Знаел е, че ще печели пари. От това да се възползва от едно момиче, което е под влиянието на алкохол. Ти си съдник, ти си Господ. Кой си ти, че ще кажеш кой е пиян, кой е дрогиран? Кой си ти да решаваш съдбата на едно младо момиче оттук- нататък? Знаеш ли какви са последствията? Знаеш ли как ще реагира та?", попита майката на младата жена.

Законно ли е подобно видео обяснява адвокат Мартин Костов. "Това накърнява достойнството на това момиче, представя го в негативна светлина, а всъщност господинът, който го снима - няма никакъв проблем, защото получава своето плащане. Много е важно да се знае, че това масово желание напоследък за вайръл - не може да отмени нито един закон. Член 32-и от Конституцията брани на първо място правото ни на личен живот, на чест и на достойнство. А също така в неговата алинея 2 изрично се посочва, че никой не може да бъде сниман, филмиран или фотографиран без неговото знание или без неговото изрично съгласие", твърди юристът.

Според адвокат Костов охранителното видеонаблюдение в такси само по себе си не е забранено. Проблемът възниква, ако хората не са уведомени, че се записват, както и при публичното разпространение на кадрите. "Тя не се снима с камера, която да е обозначена като камера за охрана. Сигурен съм, че на самата кола няма и индикация, че в колата вътре се прави видеозапис. И поради тази причина самият шофьор не може да я заснема", твърди адвокатът.

И допълва: "Следващото незаконосъобразно действие е и разпространението на това видео".

За видеонаблюдение във всяко такси апелират и от таксиметровия синдикат. Но достъп до записите трябва да имат само определени институции. "Задължителен е знакът за това нещо - по закон и както и по етични норми. В колата има видеонаблюдение, клиентът е информиран вътре в кабината и дори отвън още преди да се качи", обяснява Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат.

"Смених колата. Тази е на два месеца. На предишната имах лепенка - отпред на таблото. В момента не съм залепил, но си пишеше - автомобилът е под видеонаблюдение", обясни Караиванов.

Адвокати вече се свързаха с потърпевшата в социалните мрежи, за да съдят таксиметровия шофьор. Те предлагат услугите си безплатно.