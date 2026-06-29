Трима играят за лидер на ДСБ, но битката ще е между Радан Кънев и Йордан Иванов

Да направи партията видима, да разшири структурите ѝ, но и да потуши вътрешните разделения са основните задачи

Трима ще са кандидатите за лидер на Демократи за силна България (ДСБ) - Радан Кънев, Йордан Иванов и Васко Василев. Изборът ще е на 11 юли на конгреса на партията.

ДСБ си търсят лице, което да ги върне в центъра на политическите събития, което носи харизма и може да обнови партията след близо 9-те години лидерство на Атанас Атанасов. Освен това ДСБ искат да са сред основните алтернативни играчи срещу хегемонията на Румен Радев и неговата “Прогресивна България”.

Новият председател ще трябва да преведе партията през предстоящия президентски вот наесен и местните избори догодина. Той обаче първо ще трябва да обедини формацията и да потуши разделението вътре в структурите на ДСБ, а след това няма да предизвиква и сътресения или идейни компромиси с коалиционните партньори.

Кандидатите за председател ще трябва да отговарят на няколко натежали въпроса на конгреса. Първо, как ще направят партията отново видима след обезличаването ѝ в рамките на “Демократична България”. Второ, как да разширят структурите си, които в момента са силно ограничени и липсват тотално в повечето общини. И трето,

как гледат на офертата на “Да, България” отпреди изборите за вливането им в една обща партия

На 11 юли ДСБ се събират в София, за да чуят доклада на настоящия си лидер, да обсъдят бъдещите си планове и да обновят Изпълнителния съвет и своя т.нар. вътрешен съд - Национален вътрешен арбитраж. По план ДСБ трябваше да проведат конгреса си още през февруари, но поредната политическа буря - падането на кабинета “Желязков” и предсрочните парламентарни избори, отложиха ръководните рокади.

Фаворити за овакантения пост са евродепутатът Радан Кънев, който вече бе начело на ДСБ от 2013 г. до 2017 г., и един от настоящите зам.-председатели - депутатът Йордан Иванов. Третият кандидат за поста е роденият в Разград Васко Василев, който е дългогодишен председател на варненската структура и един от основателите на движение “Диалог”, дало старта на ДСБ. Йордан Иванов е зам.-председател на ДСБ. Снимка: Румяна Тонева

Според Атанас Атанасов “на практика състезанието ще бъде между Радан Кънев и Йордан Иванов”. Имаше и четвърти кандидат, който обаче се отказа от надпреварата - общинската съветничка в София Бонка Василева.

Първата публична кандидатура на поста беше на евродепутата Радан Кънев. Той я обяви във фейсбук на 29 май. На 31 май пък пловдивската структура номинира Йордан Иванов, а неофициално се чакаше столичната организация да издигне Бонка Василева.

Дни по-късно на Изпълнителен съвет на партията във Варна Атанас Атанасов предложил Радан Кънев да не играе за лидер, а заедно да посочат единна кандидатура. Мотивите му били, че двамата вече са политически амортизирани и партията има нужда от ново лице.

Съвсем не мисля да се пенсионирам. И се надявам, че г-н Атанасов също няма такива планове. Партията има нужда от целия си потенциал в трудните години, които идват. От промяна и приемственост, надграждане и развитие, реагира на призива от настоящия лидер Радан Кънев. И настоя ДСБ сама да избере накъде да поеме и с кого начело. Всъщност, това бе и един от малкото му публични коментари по време на вътрешнопартийната предизборна кампания. Обяви, че ще представи своя визия за бъдещето на партията и ще отговаря на въпроси, но само на симпатизанти в затворен формат, за да “не досаждат на останалите”. Направи и затворена фейсбук група, където си комуникира с хората на ДСБ.

Кънев е доста млад да се пенсионира. Аз също нямам никакво намерение да се пенсионирам от политиката. Осем години съм начело на ДСБ. Първия път спечелих само с 9 гласа, само аз знам как съм работил. Партията тогава беше извън парламента, след това с Христо Иванов създадохме “Демократична България”. Сега има нужда от нова енергия, за да се създават нови организации и да се работи. Искам да се държи стабилността на тази коалиция, защото тя представя десните, обясни Атанасов преди седмица.

Кънев има опит, контакти и знания да управлява и да е на преден план, в същото време под неговото лидерство партията се включи в широката дясна коалиция “Реформаторски блок”, която бе коалиционен партньор на ГЕРБ във второто правителство на Бойко Борисов. Кънев изтегли ДСБ от коалицията, след като очакваните промени в конституцията се оказаха различни от първоначално договорените.

През 2017 г.

Кънев подаде оставка като председател на ДСБ след провала на парламентарните избори

Тогава заедно със “Съюз за Пловдив” и БДО събраха малко под 2,5% от вота и останаха извън парламента. Този провал все още тегне над Кънев и голяма част от симпатизантите на партията не са готови да го преглътнат, а оттогава той не се бе пробвал за шеф на партията. Преди време обаче направи публична заявка, че възнамерява да бъде по-активен във вътрешнопартиен план, след като евродепутатството леко го отдалечи от случващото се в страната.

Йордан Иванов, който е един от доверените на Атанасов кадри, има добра комуникация с коалиционните партньори. Той е юрист, с опит както в НС, така и в местната власт и бивш областен управител на Пловдив. В момента е шеф на парламентарната комисия по транспорт и съобщения. 39-годишният пловдивчанин вече има и специален сайт, а програмата му е озаглавена “Етап 4”, с което прави препратка към председател номер 4 и “поколението, което е израснало с ценностите на ДСБ и е готово да ги защитава в новата политическа реалност”. Една от идеите му е да създаде “ДСБ Лаборатория”, която да разработва политики и решения по важни теми. Той иска

всяка година партията да определя по 5 национални

приоритета, отношение по които да вземе не само партийното ръководство, но и външни експерти. Възнамерява да консултира стратегическите решения на “Демократична България” с местните структури на ДСБ преди окончателното становище на коалицията. Акцент ще са младите хора, дори предвижда фонд, с който да се подпомагат младежки проекти, обществени каузи, обучения и събития, организирани от млади членове на партията. Програмата си ще представи публично във вторник.

Васил Василев пък акцентира на частната собственост и свободната пазарна икономика, на християнската ценностна система и “здрав разум при харчовете от хазната”. Той залага на нови технологии и обучаване на кадрите. Предлага “виртуални екипи, които да се включват, когато потрябват в анализи, обсъждания и вземане на решения”.

На Атанасов е и подписът, с който ДСБ станаха съучредители на коалиция “Демократична България”, “Зелените” вече не са част от нея, но сътрудничеството с “Да, България” продължава и до днес – все още са в една парламентарна група, а Атанасов е и зам.-председател на парламента като квота на ДБ.