Проверяват прекалено високи ли са пенсиите преди следващия бюджет (Обзор)

За 25 г. швейцарското правило се е прилагало само 15 пъти

Одит ще има и на възнагражденията на чиновниците, но и как са харчени парите за обществени поръчки в АПИ

Заплатите на шефове на болници и държавни фирми ще са ограничени до тази на президента

Дали ръстът на пенсиите и социалните помощи в периода 2020-2026 г. отговаря на устойчивите приходи от осигуровки? Този отговор ще трябва да даде Сметната палата в специален одит. Това предвижда проект за решение на Народното събрание, предложено от шефа на бюджетната комисия на парламента Константин Проданов и група депутати от управляващата партия.

Държавните одитори трябва да проверят разходите за пенсии на Националния осигурителен институт и за социални помощи на Министерството на труда и социалната политика за периода 1 януари 2020 г. - 30 юни 2026 г.

При пенсиите

трябва специално да бъдат одитирани увеличенията по швейцарското правило,

вдиганията на минималната, промените в пенсионната формула и извънредните увеличения, които са правени в периода. Допълнително ще бъдат оценявани и разходите за бременност и майчинство, за болнични и за безработица.

От Сметната палата се изисква изрично да представи на депутатите таблица за годишния финансов ефект и натрупан петгодишен ефект от всяка една промяна. И всеки фактор трябва да бъде оценен с колко е натрупал увеличение на социалните разходи на държавата, както и да има анализ как ще се отрази дългосрочно, ако съответната политика бъде запазена.

Целта на одита е да се установи дали разходите не са се увеличавали прекалено много спрямо приходите, става ясно от мотивите на управляващите депутати. Сметната палата трябва да е готова с одита си до края на октомври 2026 г. Причината е, че тогава трябва да се подготвя и бюджетът за 2027 г.

За одитирания период минималната пенсия се увеличи над три пъти като размер. В началото на 2020-а тя бе 219,43 лв., а в момента е 322,37 евро (630,50 лв.), като от 1 юли тази година минималната пенсия става 347, 51 евро. В този период няколко правителства увеличаваха минималната пенсия изпреварващо спрямо швейцарското правило.

През последните 25 г. обаче швейцарското правило се е прилагало само 15 пъти. В три години не са правени никакви индексации на пенсиите, а в шест са приложени други преизчисления.

За 2022 г. например пенсиите не бяха вдигнати по правилото, а с 10% плюс добавката от 60 лв. за коронавируса. В следващите три години увеличенията също са с двуцифрен процент.

Швейцарското правило е механизъм за ежегодно осъвременяване на пенсиите. Целта е размерът на пенсиите, отпуснати през предходни години, да се поддържа в актуални нива съобразно динамиката и поскъпването на живота. В кодекса за социално осигуряване е предвидено пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, да се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от инфлацията.

В отидирания

период ще попадне и отмяната на трите златни години

от формулата за пенсиите.

Константин Проданов предложи преди месец и изваждането на добавката за коронавирус от новите пенсии. Първоначално той предвиждаше и при старите тези 30,68 евро добавка да не участват при изчисляване на увеличението по швейцарското правило, което щеше да лиши възрастните хора от средно 2,39 евро увеличение от 1 юли.



Догодина пък ще има рефома в администрацията. Освен това ще има и ограничение на заплатите не шефове на болници и държавни фирми. Абсолютният таван ще е заплатата на президента, но в различните сектори те могат да са обвързани с тази на депутатите или шефката на НС, обясни вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред bTV.

Сметната палата ще направи и одит на финансите и на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ).

Те трябва да видят как са се раздували разходите за персонал. Конкретните задачи са проверка на увеличения на възнагражденията, кога и как са се въвели автоматични механизми за индексация. Подробно трябва да се опишат и решенията за увеличение на числеността на администрацията.

Втората задача ще е да се направи оценка на капиталовите разходи. А третата ще е приходната база, където ще се “анализира дали нормативните решения относно данъчните политика и неданъчни приходи са компенсирали нарастването на разходите.

До 30 септември трябва да е готов и одитът в АПИ. Тук депутатите от “Прогресивна България” искат две неща - одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на агенцията от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г. Сметната палата ще провери процедурите по възлагане на обществените поръчки. “В обхвата на проверката да бъдат включени всички възможни възлагания на обществени поръчки, които Законът за обществените поръчки регламентира”, пише в проекта за решение.

От 1 юли без ковид добавка за новите пенсионери, а за останалите ще е 7,8%

От 1 юли пенсиите ще се увеличат със 7,8%. Така минималната ще стане 347,51 евро, а средната 543,46 евро. Без промяна обаче ще е максималната пенсия - 1738,40 евро.

Само швейцарското правило до края на годината ще струва 513,1 млн. евро. Разходите за пенсии през 2026 г. се очаква да са 13,5 млрд. евро, пише в проекта на бюджет, който днес ще се гледа на тристранка. По това време ще има и протест на синдикатите пред Министерския съвет. В бюджета се предвижда, че за новите пенсионери няма да се добавя автоматично ковид бонусът от 30,68 евро (старите 60 лв.). От това за 6 месеца ще се спестят само 2,9 млн. евро.

Миналата сряда пък правителството реши от 1 юли социалната пенсия за старост да се вдигне с швейцарското правило и да е 183,81 евро. Това ще увеличи доходите на над 163 хил. Социалната пенсия за старост се дава на хора над 70 г., които имат малък стаж и годишният доходи на член от семейството им е до 30% от линията на бедност.

В бюджета е заложено държавните служители да започнат да плащат осигуровките си. Тази година вноската за тях ще е 20%, догодина ще стане 40%. Справедливо бе да компенсираме разликата с увеличение на основните им заплати, каза вицепремиерът Гълъб Донев пред bTV.