На три места търсели Петьо Петров - Еврото

В район „Приморски" от 2019 г. до 2023 г. били издадени 1170 удостоверения за търпимост, което е по-притеснително от "Баба Алино", заяви и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов

Имаме три точки, на които евентуално следва да бъде установен Петьо Петров, по прякор Еврото. Това заяви по Нова тв и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов. Работело се активно със задграничните партньорски служби и постъпвали разнопосочни информации от служителите, ангажирани с казуса.

Николов категорично отрече Петров все още да е „господар на българската прокуратура". Относно архива, с който разполага МВР, той заяви, че е достатъчен, за да се направи извод, че Еврото е имал влияние в съдебната система и че могат да се установят механизмите, чрез които го е упражнявал, както и част от хората, които са му били съратници. По това предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата, ако вече не са.

Бившият следовател Петьо Петров се издирва във връзка с обвинение от 25 август 2023 г. Също така през май Софийският градски съд го призна за виновен за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание – глоба от 2556 евро.

Във връзка със Стоян Мавродиев и.д. главен секретар на МВР посочи, че вероятно в края на месеца ще се гледа делото му за екстрадиция, което ще позволи или няма да позволи връщането му в България. Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е установен в Сърбия, у нас той е обвинен за длъжностно престъпление по досъдебно производство, водено под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

По притеснителни неща от "Баба Алино" имало в район „Приморски". Там от 2019 г. до 2023 г. били издадени 1170 удостоверения за търпимост, които са десетки пъти повече в сравнение с удостоверенията в други райони на Варна, защото районът е най-привлекателният. Това заяви Николов в коментар за акцията, при която бяха задържани петима служители на район „Приморски" във Варна и 20 собственици на имоти на територията на града.

Той отбеляза, че действията са предприети след внимателен анализ на наличните данни и оперативни беседи със собственика на корпорация КУБ Олег Невзоров.

Според него в продължение на дълъг период от време общински служители са си „затваряли очите" пред недобросъвестни собственици на имоти, попълнили декларации с невярно съдържание.

Той съобщи, че след 2023 г. такива удостоверения за търпимост се издават от община Варна и допусна, че и там също могат да бъдат открити незаконно издадени удостоверения.

Във връзка със случая „Баба Алино" и. д. главен секретар на МВР каза, че целта е да бъде разпитан друг украински гражданин, който е „свързващото звено между паричните потоци и евентуалните поръчки надолу към общината". В момента обаче той се намира извън страната и се работи с партньорски служби.