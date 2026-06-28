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https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23128899 www.24chasa.bg

Осъдиха търговка от Сопот, продавала стоки ментета за 43 хил.

Мая Вакрилова

[email protected]

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Конфискуваните стоки в град Сопот през 2022 г.

"Икономическа полиция" открила в обекта й 290 фалшиви артикула 

С условна присъда от 5 месеца и изпитателен срок от 3 години се сдоби сопотчанката Румяна Райчинова, продавала стоки ментета. За нейна сметка са и направените разноски по делото, които възлизат на 346,96 евро. 

На 2 ноември 2022 г. при спецакция служители от "Икономическа полиция" към Районното в Карлово открили в обекта й в Сопот около 290 артикула - якета, спортни дрехи и екипи, блузи, чорапи, обувки и раници, които се предлагали за продажба без съгласието на правопритежателите.

Стоката менте били оценена на 43 737 лева. Полицаите иззели фалшификати на "Найк", "Монклер", "Адидас" и други световноизвестни брандове. 

Иззетата стока се отнема в полза на Държавата и трябва да бъде унищожена. 

Конфискуваните стоки в град Сопот през 2022 г.

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