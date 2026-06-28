Осъдиха търговка от Сопот, продавала стоки ментета за 43 хил.

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"Икономическа полиция" открила в обекта й 290 фалшиви артикула

С условна присъда от 5 месеца и изпитателен срок от 3 години се сдоби сопотчанката Румяна Райчинова, продавала стоки ментета. За нейна сметка са и направените разноски по делото, които възлизат на 346,96 евро.

На 2 ноември 2022 г. при спецакция служители от "Икономическа полиция" към Районното в Карлово открили в обекта й в Сопот около 290 артикула - якета, спортни дрехи и екипи, блузи, чорапи, обувки и раници, които се предлагали за продажба без съгласието на правопритежателите.

Стоката менте били оценена на 43 737 лева. Полицаите иззели фалшификати на "Найк", "Монклер", "Адидас" и други световноизвестни брандове.

Иззетата стока се отнема в полза на Държавата и трябва да бъде унищожена.