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https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23128965 www.24chasa.bg

Пожар пламна в неожъната нива зад магазин в Стара Загора

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Пожарна

Неожъната нива пламна зад магазин „Зора" в Стара Загора, съобщиха от полицията.

По първоначални данни сигналът е получен в 18,48 часа. Огънят е обхванал площ в южната част зад магазина.

На място работят три екипа на пожарната. Към момента пожарът е локализиран, а огнеборците продължават действията по окончателното му потушаване.

Няма пострадали хора. По информация на полицията към момента не са застрашени сгради или други постройки.

В края на миналия месец сериозен пожар възникна в база за отпадъци в Стара Загора. В гасенето се включиха осем пожарни екипа, както и тежка верижна техника и водоноски на общинската администрация.

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