Витанов за бюджета: Проверяваме по какви критерии са увеличавани пенсиите, но няма да ги намалим

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първо поставихме диагнозата, сега започваме терапията с бюджета

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България" Петър Витанов представи метафорично проекта за новия бюджет, който стана обект на критики от страна на опозицията. Витанов повтори тезата, че кабинетът Радев е наследил тежко финансово състояние. Витанов увери, че няма да бъдат намалявани доходите, пенсиите и социалните плащания.

„Върхът на цинизма е хора, които докараха публичните финанси до това състояние, днес да си позволяват да дават фискални съвети", заяви Витанов пред Би Ти Ви.

Витанов заяви, че предишните редовни управления са „декапитализирали държавата", като са изтегляли авансово данъци и дивиденти и са оставили натрупани разходи за следващите бюджети.

Според него бюджетът е реалистичен, а сегашното правителство е поставило реалната диагноза на финансовото състояние на държавата.

„Това е като да отидеш на лекар – първо получаваш диагнозата, след това започва терапията. Диагнозата е дефицит от 7,4%, а терапията е стабилизация. В рамките на пет месеца пречупваме тренда и сваляме дефицита до 5,7%, като вадим всички затлачени фактури и едновременно с това обещаваме, че няма да отрежем нито един лев доход", каза той.

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България" коментира и внесеното предложение за одит на Държавното обществено осигуряване, след като се появиха опасения, че това може да доведе до намаляване на пенсии или социални помощи.

„Нямаме абсолютно никакво намерение да ревизираме стойностите. В никакъв случай, хората могат да бъдат напълно спокойни", заяви той.

По думите му целта е единствено да стане ясно по какви критерии са били вземани решенията за увеличаване на различните социални плащания.

„Искаме да видим какви са били мотивите, с които са се вдигали едни или други възнаграждения или пенсии, за да можем оттук нататък решенията да бъдат ефективни и да се базират на ясни критерии", обясни Витанов.

По повод обявените протести на синдикатите и държавните служители Витанов увери, че реформите няма да доведат до намаляване на нетните възнаграждения.

„Рязане на разполагаем доход няма да има", категоричен беше той.

Административната реформа ще бъде насочена към оптимизиране на структури с дублиращи функции, незаети щатове и случаи, при които има възможност за преструктуриране.

„Всеки един човек, който работи съвестно, няма да пострада", увери председателят на парламентарната група.

Според него единствените, които могат да бъдат засегнати финансово, са членовете на бордове на държавни предприятия с високи възнаграждения.

„Тези хора, които са в бордовете на публични предприятия, получават огромни пари, а самите предприятия са на загуба. Именно техните възнаграждения ще бъдат орязани", заяви Витанов.

Витанов коментира и подготвяния протест на майки срещу замразяването на част от социалните политики.

„Концептуално нямаме различно виждане. Майчинството не е милостиня", каза той.

По думите му държавата няма да намалява съществуващите плащания.

„Казваме, че нищо няма да режем. Казваме, че майките ще получават средствата, които получават и няма да бъдат ощетени", заяви Витанов, като допълни, че темпът на бъдещите увеличения трябва да бъде обвързан с производителността на икономиката.

Председателят на парламентарната група коментира и предстоящите промени във Висшия съдебен съвет.

„В персонален план никога не ме е изкушавала властта. Дълбоко вярвам в разделението на властите", заяви той.

По думите му управляващите ще търсят диалог с всички парламентарни сили при избора на новите членове на съдебния кадрови орган.

„Готови сме да изслушаме опозицията и да приемем техни аргументи, ако са разумни", каза Витанов.

Витанов защити и намерението за закриване на Комисията по досиетата.

„След почти 40 години тази комисия отдавна изпълни своята мисия. Никой не иска да гори архивите. Но няма нужда от комисари, шофьори и цял административен апарат, който да обслужва по няколко писма годишно", каза Витанов.