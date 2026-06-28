Пуснаха движението по пътя Ботевград - Плевен след катастрофата при Луковит

Възстановено е движението по първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Няколко часа шосето бе затворено, тъй като около 17 ч в участъка между Луковит и село Петревене челно се удариха два автомобила. При катастрофата тежко пострада 14-годишно дете, пътувало на задната седалка в единия автомобил. След инцидента момчето е транспортирано в болница в Плевен.

В продължение на няколко часа беше въведен обходен маршрут за леките моторни превозни средства, а тежкотоварните автомобили изчакваха на място.