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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23129077 www.24chasa.bg

Пуснаха движението по пътя Ботевград - Плевен след катастрофата при Луковит

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Снимката е илюстративна.

Възстановено е движението по първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Няколко часа шосето бе затворено, тъй като около 17 ч в участъка между Луковит и село Петревене челно се удариха два автомобила.  При катастрофата тежко пострада 14-годишно дете, пътувало на задната седалка в единия автомобил. След инцидента момчето е транспортирано в болница в Плевен.

В продължение на няколко часа беше въведен обходен маршрут за леките моторни превозни средства, а тежкотоварните автомобили изчакваха на място.

Снимката е илюстративна.

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