ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На люлка или на парасейлинг - гаранцията не е мног...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23129091 www.24chasa.bg

Мълния удари увеселителен парк в Швеция, 10-има пострадаха

1388
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Мълния КАДЪР: NOVA

Мълния падна в увеселителен парк в Сконе, Южна Швеция. Тя удари дърво, а няколко души бяха ранени, от които единият - тежко. Това съобщиха от управата на парка "Тоселила Сомарланд" и местните здравни власти, цитирани от Франс прес и БТА. 

"Днес имаше силна гръмотевична буря в "Тоселила", при която няколко светкавици удариха обекта. В резултат са ранени няколко души", написаха от увеселителния парк във фейсбук страницата си.

Местните здравни власти по-късно уточниха, че 45-годишна жена е приета в болница с "тежки наранявания".

Други двама души също са откарани в болница с линейка, а двама възрастни и пет деца са получили медицинска помощ на място. "Всички са имат леки наранявания", съобщиха местните власти на Сконе в изявление.

Обществената Шведска телевизия съобщи, че увеселителният парк е очаквал бурята и е уверил, че няма посетители на атракционите или в басейните.

Въпреки това светкавица е ударила дърво, а група, преминаваща наблизо, е била ударена от падащи клони.

Днес Шведският метрологичен и хидрологичен институт издаде предупреждение за гръмотевични бури и проливни валежи над голяма част от Южна Швеция.

Мълния КАДЪР: NOVA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)