Терзиев поиска част от данъка върху доходите и от корпоративния да остават в общините

Част от данъка върху доходите и при възможност – от корпоративния данък, да остава в общините. Такава децентрализация поиска столичният кмет Васил Терзиев оп БНТ, като подчерта, че това е било застъпено и от председателя на Националното сдружение на общините. В повечето страни се дава част от поне един от двата данъка, а в много случаи и от двата.

Това би довело до повече средства за общините, за да не започва всеки разговор с „просия" за отделни проекти.

Терзиев видя друг проблем и във факта, че в следващия програмен период за еврофондовете София ще бъде в отделен регион, защото се води развита. "Което е чудесно, но липсва частта какво от генерирания икономически резултат остава в общината. И това ни оставя да се молим да ни бъдат разплащани проекти по националната програма за подпомагане на общините, където освен всичко друго, едно, че не ни плащаха, и второ, локациите за София бяха наравно с Пловдив, Варна и Бургас. А пък София е три пъти по-голяма от всеки един от тях — и като население, и като инфраструктура", посочи столичният кмет

"Много пъти хората гледат големия бюджет на Столична община, който всъщност не е толкова голям. Много пъти разговорът е кога ще стигнем Копенхаген, Виена, Осло. 10 до 12 пъти е по-висок бюджетът на всеки един от тези три града на глава от населението. Една нула разлика в разходите и инвестициите, които се правят в един град не може да се компенсира лесно с каквито и да е оптимизации. Затова е важно да се вдигнат собствените приходи на София, за да може да се реализират много от големите и амбициозни проекти, които има", обоснова се той.

По повод устройствения план на Борисовата градина кметът каза, че имало седем пъти по-малко възражения. Голяма част от идентифицираните проблеми щели да бъдат отстранени в следващите седмици.

Той беше категоричен, че там няма да се строи, няма да се секат дървета и тази територия ще си остане основно парк. "Но не може да бъде само парк, както някои хора искат, има редица обекти като спортната зала, кортовете, стадиона на ЦСКА и редица други съоръжения, които ще продължат да съществуват там. Така че трябва да се намери някакъв баланс, но винаги целта е била да се опази паркът като едно от големите богатства на София", заяви кметът. . Един конкретните проблеми, който ще бъде отстранен, е да бъде отразено изискването на МОСВ за наличието на минерална вода за басейна „Мария Луиза".