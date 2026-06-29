8 месеца след катастрофа с 3 жертви на "Тракия" мантинелата не е поправена

Осем месеца след катастрофа с три жертви на магистрала "Тракия" мантинелата не е пипната - стои огъната и на земята. Това разказа Илия Шпатов, който е пътувал в един от двата автомобила в катастрофата, в която той е загубил двамата си родители.

Инцидентът е станал на 15 ноември. Тогава Илия Шпатов тръгва с родителите си на гости към вуйчо си. Денят е събота, тръгват рано - към 7,30 часа, пътуват нормално и спокойно.

"Малко след отбивката за Стара Загора видях как лек автомобил, който се движеше в дясната лента, загуби контрол. Насочи се към мантинелата, удари се в нея, прескочи и втората, нашата, мантинела. Ние се движихме в лявата лента, защото изпреварвахме друг автомобил. Беше твърде близо, за да натисне баща ми спирачката, затова опита да премине в дясната лента. Това е причината още да съм жив", разказа мъжът пред Нова тв.

Той е изпаднал в безсъзнание за 10-15 минути. "Когато се събудих, беше най-грозната и тежката гледка в живота ми. Всичко беше смачкано и счупено, стъкла, кръв, видях безжизнените ми родители. Нямах сили дори да опитам да отворя смачканата врата", спомни си той. Мъжът благодари на пожарникарите и лекарите, които бързо са се отзовали. Разказа, че родителите му са били изключително стойностни хора. Опитва се да се абстрахира от случилото се, за да го преживее по-лесно.

Понеже има жертви, Окръжната прокуратура в Стара Загора завежда досъдебно производство. Осем месеца по-късно обаче все още няма автотехническа експертиза. Шпатов има съвсем оскъден достъп до документация по инцидента. На 27 май той е бил на мястото на катастрофата заедно с представители на прокуратурата и АПИ.

"Мантинелата не е пипната от ноември. Като пътувате към морето, ще забележите, че на много места мантинелите стоят деформирани", обясни той. Според него причината е, че тя се ползва за доказателство, затова и не я оправят, докато не приключи разследването, което иначе също се бави. Казали му, че трябва да има проверка и на самата мантинела, но и тя като автоекспертизата не е готова.

"Дебелината на мантинелата беше между 3,5 и 5 мм. Представете си как това може да удържи автомобил с маса от тон и половина. По мои проучвания разбирам, че те са направени, за да удържат кола, движеща се със скорост 90-110 км, а на магистралата хората се движат със 140 км/ч, т.е. тази мантинела би била полезна на някой второкласен път, но не и там", каза още мъжът..

След него в студиото се включи и експерт, който обясни, че мантинелите по нашите пътища са негодни и това е добре известно на всички по веригата - от проектанти до строители, произвеждат се от единствени две фирми

"Много често не са еластични, а пластични. Атмосферните условия ги разрушават и по този начин този, който ги произвежда, е абониран за бюджета на АПИ. Те са негодни. Човек, когато стъпи на магистралата, трябва да е спокоен - дори да заспи или да спука гума, не може да блъсне останалите МПС-та", обясни експертът.