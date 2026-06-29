Къща пламна в Садово, един загина, а двама са в болница

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Пострадалите са мъж на 83 и жена на 81 г., загиналият е 52-годишен

Мъж и жена са пострадали, а един човек е загинал при пожар в къща в Садово, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Сигналът за пламъците бил получен от пловдивските огнеборци в 1 ч. вчера. На място били изпратени два пожарни автомобила, които ликвидирали произшествието.

Пострадалите, които са транспортирани в болница, са пенсионери - мъж на 83 и жена на 81 г. Загиналият е 52-годишен. По непотвърдена информация става въпрос за майка, баща и син.