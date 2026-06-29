Пострадал от катастрофата на Челопешко шосе: Шофьорът на автобуса спазваше правилата

Шофьорът на автобуса, който бе блъснат от две коли на Челопешко шосе миналата седмица, е спазвал до последния момент правилата. Това разказа в репортаж на Би Ти Ви един от най-тежко пострадалите пътници в автобуса Данаил Бендурски.

Във фаталния момент Данаил Бендурски пътувал на последната седалка. „Само ги видях как се блъскат и оттук нататък вече нищо", разказва той.

Минути преди този момент всичко изглеждало нормално. „Спира на стопа. Тръгва и в момента, в който тръгва, се виждат колите как с двеста... и се удрят. За секунди стана. При удара и вече съм изгубил съзнание", разказва Данаил.

„Посъвзех се и видях точно, където е най-отзад, имаше огън. Аз извиках на пожарникарите. Бяха там, даже долу гореше и аз им извиках и те с маркуча дойдоха", разказва още мъжът.

„Изкараха ме, сложиха ме на тревата да легна и само чувам как линейките една по една идват", обяснява Данаил.

През цялото време телефонът на Данаил е в джоба му. Успява да звънне на сестра си и да ѝ каже, че има катастрофа. Разговорът прекъсва.

Данаил има множество наранявания и все още се движи в количка, като вероятно ще минат месеци, преди да тръгне отново на работа.