1 загина при пожар, 13 са лъжливите обаждания

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Един човек е загинал, а петима души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие.

Жертвата е на 52 години и не е успял да се спаси в къща в Садово, област Пловдив. При пожара са пострадали мъж на 83 г. и жена на 81 г. , които са откарани в болница, уточняват от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР.

При пожар в изоставена къща с дървена конструкция в кв. „Лозенец" в София са пострадали двама мъже на 63 и на 43 години, които са вдишали газове и са получили леки изгаряния. Пожарът е угасен, като на място са работили пет пожарни автомобила.

Мъж на 31 години е пострадал вследствие на запалил се трактор в землището на с. Ведрина, община Добричка. Произшествието е ликвидирано с три пожарни автомобила от дирекциите в Добрич и Варна.

През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 181 сигнала за произшествия, като са ликвидирали 126 пожара.

Към противопожарните служби обаче са подадени 13 лъжливи повиквания.