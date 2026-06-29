Икономисти: Дефицитът в бюджета може да бъде по-нисък от планираните 5,7%

Дефицитът може и да е по-нисък от планираните 5,7%. Около това мнение се обединиха трима икономисти в ефира на Нова тв.

"Има възможност за намаление с няколко стотин милиона в разходите за издръжка, вероятно от неприоритетни разходи по националната програма", посочи Георги Вулджев от ЕКИП.

"Мисля, че управляващите ще го променят между първо и второ четене, може да е нещо балансирано, ако са разумни, ще го променят. Инфлацията значи допълнително приходи, тя е най-добрият приятел на финансовия министър", допълни Любослав Костов от КНСБ.

Очаква се до дни бюджетът за 2026 г. да влезе в парламента, а малко след приемането му трябва да започне и процедурата за бюджет 2027.

"Има подобрение спрямо това, което виждахме последните години, стъпва на по-обективна основа за приходите, има ревизия на автоматизмите за заплати и други механизми, но би могъл да е по-амбициозен особено в намеренията си за следващите години за пестене на разходи", коментира Георги Вулджев пред Нова тв.

"Надявам се да има промени между двете четения. Разходите в капиталовата програма и издръжката са надценени", допълни Любослав Костов. Той обясни, че държавата има достатъчно пари за заплати и пенсии, а не ѝ стигат за инвестиционната програма, затова предложи властта да се откаже от нея.