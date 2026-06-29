Бойко Найденов: Промените във ВСС няма да дойдат отдолу

„Връщаме се към нормалността и изпълняваме задачата за смяната на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него. Въпросът е какви хора ще бъдат назначени за магистрати. От какво ги е страх магистратите? Може би, че ще се промени статуквото". Това заяви пред bTV бившият директор на Националната следствена служба (НСлС) Бойко Найденов.

Според него промените във ВСС няма да се случи отдолу, а ще има външна намеса в рамките на Конституцията и закона.

„Винаги ще се намерят подходящи кандидати за ВСС и някои хора, които да бъдат удобни за една или друга партия, или за един, или друг кандидат", добави Бойко Найденов.

Той е на мнение, че са важни правилата и процедурите, които ще преминат за новите членове на ВСС. Би трябвало да има публичност, прозрачност и със задаване на въпроси какво би се направило за доброто и за работата на новия кадрови орган, посочи Найденов, като уточни, че и най-добрият Закон за съдебната власт да бъде приет в Народното събрание, ако не се изпълнява от хора, няма да бъде работещ.

Иван Брегов, ръководител на „Правна програма" в Института за пазарна икономика (ИПИ) добави, че съдиите, прокурорите и следователите ще изберат своите представители във ВСС, като старият кадрови орган ще гласуват с хартиени бюлетини за новия състав на ВСС. Това ще даде възможност, че незаинтересованите няма да отидат да гласуват, а другите ще бъдат мобилизиране, така че да възпроизведат съдебната номенклатура, коментира Брегов.