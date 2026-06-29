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В общинския приют на Казанлък осиновиха 42 кучета от началото на годината

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Снимка: Община Казанлък

От началото на 2026 г. до момента 42 кучета от общинския приют в Казанлък вече са осиновени, съобщават от общината. С настъпването на по-топлите месеци интересът към посещенията и осиновяванията се увеличава, което дава надежда, че до края на годината още повече животни ще намерят своите стопани.

През миналата 2025 г. над 130 кучета напуснаха общинския приют, за да започнат нов живот в семейна среда. Екипът на приюта и община Казанлък вярват, че с активната подкрепа на гражданите този резултат може да бъде надминат.

Всяко осиновяване е шанс за живот, изпълнен с грижа, сигурност и любов. Освен че променя съдбата на едно животно, то освобождава място за друго, което също има нужда от помощ и шанс за ново начало.

Община Казанлък отправя призив към всички граждани, които обмислят да имат домашен любимец, първо да посетят общинския приют. Там ги очакват десетки кучета с различна история, но с еднаква надежда - да намерят своя човек.

Снимка: Община Казанлък

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