Румен Миланов: Мантинела трябва да издържи и 38-тонен камион, но ако се вреже в нея под ъгъл по-малък от 20 градуса

На мантинелите по пътищата са правени краш-тестове – те трябва да могат да издържат и максимално натоварен съчленен камион, който тежи 38 тона. Но условието е той да се вреже в нея под ъгъл между 15 и най-много 20 градуса. Ако се вреже под ъгъл от 90 градуса, нищо не може да помогне – това ще е фатално дори за много по-леко превозно средство. Това обясни по Би Ти Ви Румен Миланов, депутат от ПБ и бивш директор на НСБОП и на НСО.

Той уточни, че това е все пак изискване по нова наредба, която е в действие от 2024 г. и вероятно не е имало време оттогава досега да се подменят всички мантинели по пътищата. Иначе нашата наредба е копипейст на германската, но АПИ е инстанцията, която е трябвало да планира така средствата, че да успее да повиши нивото на безопасност, каза още Миланов.