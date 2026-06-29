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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23130157 www.24chasa.bg

Румен Миланов: Мантинела трябва да издържи и 38-тонен камион, но ако се вреже в нея под ъгъл по-малък от 20 градуса

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Ген. Румен Миланов Кадър: БНТ

На мантинелите по пътищата са правени краш-тестове – те трябва да могат да издържат и максимално натоварен съчленен камион, който тежи 38 тона. Но условието е той да се вреже в нея под ъгъл между 15 и най-много 20 градуса. Ако се вреже под ъгъл от 90 градуса, нищо не може да помогне – това ще е фатално дори за много по-леко превозно средство. Това обясни по Би Ти Ви Румен Миланов, депутат от ПБ и бивш директор на НСБОП и на НСО.

Той уточни, че това е все пак изискване по нова наредба, която е в действие от 2024 г. и вероятно не е имало време оттогава досега да се подменят всички мантинели по пътищата. Иначе нашата наредба е копипейст на германската, но АПИ е инстанцията, която е трябвало да планира така средствата, че да успее да повиши нивото на безопасност, каза още Миланов. 

Ген. Румен Миланов Кадър: БНТ

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