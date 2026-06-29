Трактор се запали в Добрич, шофьорът е с 25% изгаряния

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Трактор изгоря в нива заради неизправност и причини 25% изгаряния на шофьора съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 28 юни, около 15 часа е получено съобщение за възникнал пожар в земеделска нива в землището на село Ведрина. На място е установено, че огънят е възникнал от техническа неизправност на земеделска техника в полето. При инцидента напълно са изгорели две балопреси и трактор. Спасена е една от машините и втори трактор намиращ се в нивата.

При инцидента е пострадал единият от водачите - мъж на 31 години. Отведен във ВМА-Варна, настанен е за лечение с 25% изгаряния по тялото. По случая е образувано досъдебно производство.

В област Добрич от края на миналата седмица започна масовата жътва на ечемика. Следващата седмица започва жътвата на пшеницата.