Десислава Радева осъди жълт сайт за клевети и обиди

Десислава Радева осъди окончателно жълт сайт за неимуществени вреди, причинени от клеветнически и обидни думи. Тя ще трябва да получи обезщетение от 25 500 лева.

Определението на върховния съд е от 24 юни, пише "Сега", позававайки се на справка в деловодните регистри.

Молбата на съпругата на премиера Румен Радев е подадена преди три години. Става дума за 23 статии, които обсъждат облеклото ѝ, цената му, семейните отношения с Радев, както и здравословното ѝ състояние.

По делото има и показания на свидетели. От тях съдът приема, че статиите във въпросния сайт са предизвикали негативна реакция у Десислава Радева. Тя се затворила в себе си, не искала да излиза на обществени места, защото постоянно била обект на интерес. В показанията се твърди още, че Радева станала тревожна, не можела да спи и не искала да се храни.

Съдилищата приемат, че 25 500 лв. са достатъчно обезщетение, като се съобрази, че става дума за съпругата на бившия президент, сега премиер, и има засилен интерес към поведението ѝ на публични места. Магистратите смятат, че не е установена причинна връзка между статиите и влошеното здравословно състояние на Радева - високо кръвно и постоянно главоболие.

Съдът е приел, че част от статиите са клевета, но други са определени като просто отрицателна оценка за Радева, която не е счетена за унизителна.

В съдебните решения се подчертава, че свободата на печата и средствата за масова информация, както и правото на мнение, търсене и разпространяване на информация са защитени от Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека. Но тези права не може да защитават засягането на доброто име на някого, като се правят неверни изявления. Припомня се също, че оценъчните съждения не се проверяват за вярност, тъй като представляват коментар, а на проверка подлежат фактическите твърдения. Но когато оценъчните съждения не са подкрепени от достатъчно фактическо основание, е налице злоупотреба със свободата на словото, което представлява виновно противоправно поведение.