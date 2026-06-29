Коне потрошиха две коли, друга се блъсна в теле на пътя

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Коне потрошиха две коли в Кюстендил. Инцидентът е станал в неделя, малко след полунощ, на ул. „Еверест".

Безстопанствени коне са повредили 2 автомобила. Счупено е странично огледало на „Ауди" и е надраскана лайсна на „Мерцедес". Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

В края на миналата седмица пък на пътя между селата Жиленци и Вратца лек автомобил „Форд", собственост на 58-годишна жена от с. Вратца, е блъснал безстопанствено теле, пресичащо пътното платно. Нанесени са щети на автомобила. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.