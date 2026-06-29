ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нелегалният онлайн хазарт под прицел: Португалия г...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23130531 www.24chasa.bg

Коне потрошиха две коли, друга се блъсна в теле на пътя

Тони Маскръчка

1868
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Коне потрошиха две коли, а кола блъсна теле на пътя. Снимка: Pixabay

Коне потрошиха две коли в Кюстендил. Инцидентът е станал в неделя, малко след полунощ, на ул. „Еверест".

Безстопанствени коне са повредили 2 автомобила. Счупено е странично огледало на „Ауди" и е надраскана лайсна на „Мерцедес". Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

В края на миналата седмица пък на пътя между селата Жиленци и Вратца лек автомобил „Форд", собственост на 58-годишна жена от с. Вратца, е блъснал безстопанствено теле, пресичащо пътното платно. Нанесени са щети на автомобила. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.

Коне потрошиха две коли, а кола блъсна теле на пътя. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)