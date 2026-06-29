Бащи си вадят брадви, единият гази с кола след разпра между децата им

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Eкшън с брадва и газене с кола се разигра в Горна Оряховица в неделя вечерта.

Сигналът е подаден на 28 юни в 21:30 ч. След възникнал скандал между деца, бащата на едното отишъл с колата си пред къщата на другото дете.

38-годишният мъж извадил дървен сап, а бащата на другото дете взел брадва. След като били разтървани, първият мъж се качил в автомобила и тръгнал срещу втория. Успял да го удари в областта на лявото коляно, а той ударил автомобила по предния капак с брадвата.

След извършен преглед на потърпевшия е поставена диагноза натъртване и отток на коляно и подбедрица; освободен е за домашно лечение. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

В РУ Горна Оряховица е образувано досъдебно производство за престъпление.